Dov' è lo Stato? | dopo ' Auschwitzland' è rivolta

Pittsburgh - uomo armato spara in sinagoga : morti e feriti - arrestato. «Gridava "ebrei Dovete morire"» : Terrore a Pittsburgh, Pennsylvania, dove un uomo armato di 46 anni, bianco, con la barba e di corporatura robusta, ha fatto fuoco nella sinagoga ?Tree of life" facendo...

[Intervista] Il consulente finanziario : vi spiego perché i risparmiatori Dovrebbero evitare i titoli di Stato italiani : Per esempio quelli del listino Ftse Italia Star, dove sono quotate aziende piccole ma molto più rappresentative della vera economia italiana rispetto a quelle del listino principale. Per diversi anni,...

"Uno stato di costante paura" : molti dipendenti di Rockstar Games sentivano di Dover lavorare almeno 80 ore a settimana : Nel caso in cui non abbiate seguito il "caso" riguardante le condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games, tutto è iniziato da delle dichiarazioni travisate del co-fondatore, Dan Houser. Quelle parole sulle 100 ore di lavoro settimanali poi spiegate e chiarite hanno dato vita a una controversia che continua ancora oggi.Al di là dei freddi numeri forniti da Rockstar North e delle dichiarazioni positive di un'attuale dipendente, oggi ci ...

Grillo : "Dovremmo togliere poteri al Capo dello Stato" | E difende Salvini : almeno è leale : "Un Capo dello Stato che presiede il Csm, Capo delle forze armate non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Lo afferma Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle parlando della vicenda in cui è stato accusato di vilipendio. E sul leader della Lega: mantiene la parola data, in politica è un miracolo

La manona di Grillo su Mattarella : "Dovremmo togliere i poteri al Capo dello Stato" : Beppe Grillo sale sul palco di 'Italia a 5 stelle', lakermesse pentastellata in corso al Circo Massimo di Roma. Saluta il pubblico, agitando una manina di plastica, scimmiottando la polemica di questi giorni con il decreto Fiscale."Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui, cazzo.. noi cambieremo il mondo". Lo afferma ...

Morta Wanda Ferragamo - aveva 96 anni. Quando disse : «VeDova a 38 anni con sei figli. Non è stato facile» : ... nel Fiorentino, circondata dall'abbraccio dei suoi cari, Wanda Meletti Ferragamo, la moglie di Salvatore Ferragamo, il fondatore della maison delle scarpe famosa in tutto il mondo di cui lei aveva ...

Manuel Careddu. Il corpo non è Dove era stato indicato da uno degli arrestati : Nella tarda serata di ieri l’Unione Sarda dava per certo il ritrovamento di un corpo. Mancava quindi – secondo il quotidiano

Uomini e Donne - Giorgio Manetti a Domenica Live : "Gemma Doveva scusarsi. Sono stato malissimo - ci credevo veramente" : Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è stato intervistato da Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Domenica Live.L'ex "Gabbiano" di Uomini e Donne, ex compagno di Gemma Galgani, ha esordito, parlando velocemente della sua vita prima dell'approdo nello studio del programma condotto da Maria De Filippi:prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgio ...

Morte Stefano Cucchi. “Ora Dovranno chiederci tutta scusa - anche lo Stato” - il post di Ilaria : La sorella del geometra romano ha affidato i suoi pensieri ad un post su Facebook per condividere questa piccola grande vittoria nella battaglia che da 9 anni porta avanti per avere giustizia. Uno dei carabinieri imputati per la Morte del fratello, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio.Continua a leggere