Dopo vittoria di Bolsonaro Salvini accelera su Cesare Battisti | Non vedo l' ora di

MotoGP - GP Australia 2018. La Yamaha torna alla vittoria Dopo 25 gare - Maverick Vinales in lacrime al traguardo : L'attesa è finita. Maverick Vinales conquista il suo primo successo stagionale in Australia e pone fino al digiuno di vittorie più lungo nella storia della Yamaha: 25 gare senza successi , l'ultimo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa Dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Puntiamo a ripeterci Dopo la vittoria ad Austin” : Kimi Raikkonen, reduce dalla strepitosa vittoria di Austin (Stati Uniti), si propone per il terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno a Città del Messico con convinzione. Nell’Autodromo Hermanos Rodríguez la Ferrari va a caccia di conferme dopo essere tornata sul gradino più alto del podio grazie al finlandese anche per dare continuità ai propri risultati, partendo dal presupposto che molto probabilmente Lewis Hamilton vincerà il ...

NBA – LeBron James sicuro Dopo la prima vittoria : “abbiamo talento - ma i successi partono dalla difesa” : LeBron James felice dopo la prima vittoria in regular season: il Re elogia la prestazione difensiva della sua squadra, finalmente all’altezza della situazione Ieri notte, il successo sui Phoenix Suns per 131-113 ha rappresentato non solo la prima vittoria dei Los Angeles Lakers in stagione ma anche la prima W nella carriera di LeBron James con la maglia giallo-viola. Il Re ha messo insieme 19 punti, 7 rimbalzi e 10 assist in 28 minuti ...

La stampella non ferma Maradona : balla negli spogliatoi Dopo la vittoria : Diego Amando Maradona balla di nuovo negli spogliatoi con i suoi giocatori. L'allenatore argentino, nonostante un problema alle ginocchia che lo costringe a muoversi con le stampelle, ha festeggiato ...

Formula 1 - GP Austin. Raikkonen Dopo la vittoria : 'Abbiamo vinto tutti insieme' : "Ovviamente è stato un gran weekend, la macchina è andata piuttosto bene per tutto il tempo. Sono partito bene, dovevo spingere al massimo". Kimi Raikkonen racconta così appena sceso dalla sua Ferrari ...

F1 - la Ferrari ‘zittisce’ la Mercedes : sui social spunta un tweet sferzante Dopo la vittoria di Raikkonen : Una faccina per zittire la Mercedes e tutte le malelingue: il tweet della Ferrari dopo la vittoria di Raikkonen ad Austin e la festa rimandata di Hamilton Grandi sorrisi in casa Ferrari dopo il Gp degli Stati Uniti: se da una parte il team di Maranello ha sudato freddo dopo l’errore di Vettel alla partenza, dall’altra festeggia una specialissima vittoria di Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari ha trionfato ad Austin, ...

F.1 - GP Stati Uniti - Raikkonen torna alla vittoria Dopo 5 anni : Kimi Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari rompe un digiuno durato cinque anni, vale a dire 113 gare lontano dalla vittoria. Max Verstappen ha chiuso in seconda posizione, negando a Hamilton la possibilità di conquistare il titolo iridato già ad Austin. Lewis non è andato oltre il terzo posto, mentre Vettel è passato quarto sotto la bandiera a scacchi, con il ...

MotoGp – Che festa a Cervera per Marquez - tifosi impazziti nella città d’origine di Marc Dopo la vittoria mondiale [VIDEO] : Marc Marquez vince il settimo titolo mondiale a Motegi, il pilota spagnolo festeggiato a distanza nella sua città d’origine Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

Mondiali Volley 2018 – Il coraggio di Paola Egonu : le parole dell’azzurra Dopo la vittoria contro la Cina : Le emozioni di Paola Egonu dopo la semifinale di oggi tra Italia e Cina ai Mondiali di Volley 2018 Una mattinata incredibile, oggi, con la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 tra Italia e Cina. Le azzurre di coach Mazzanti hanno avuto la meglio, al tie-break, sulle campionesse olimpiche in carica, staccando così il pass per una finale iridata che mancava all’Italia da ben 16 anni. AFP/LaPresse Protagonista indiscussa, Paola Egonu, ...

La Serbia tra l'Italia e l'oro - Dopo la vittoria in semifinale sulla Cina : Mondiali di pallavolo in Giappone. Sedici anni dopo l'unica finale, peraltro vinta!, della sua storia la Nazionale femminile di pallavolo torna a giocarsi la chance di diventare campione del mondo. Le azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti hanno battuto 3-2 la Cina nella semifinale di Yokohama e ora affronteranno la Serbia per la medaglia d'oro. Con le balcaniche, era arrivata la prima ...

Francesca Fioretti Dopo la morte di Davide Astori : "L'amore di mia figlia Vittoria più forte del dolore" : Dallo scorso 4 marzo, quando il capitano della Fiorentina Davide Astori è stato trovato senza vita in una camera d'albergo a Udine, la sua compagna Francesca Fioretti non ha parlato con nessuno. A sette mesi dalla morte del padre di sua figlia Vittoria (3 anni), però, Francesca ha deciso di raccontare sulle pagine del Corriere della Sera il dolore e i giorni difficili che sta affrontando da quella domenica d'inverno. Il 5 marzo ho ...