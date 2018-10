Donne con disabilità | indagine su violenze | abusi e molestie

fondazioneserono

(Di lunedì 29 ottobre 2018) C’è bisogno dell’aiuto di tutte leconper documentare e contrastare gli episodi, ancora troppo poco noti, diche esse subiscono comee come persone con. È l’appello che lancia VERA (acronimo per Violence’s Emersion, Recognition and Awareness), un’iniziativa di FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e di Differenza Donna che intende approfondire e portare alla luce appunto il fenomeno della violenza sullecon, tanto diffuso quanto taciuto. Raccogliere informazioni è fondamentale ed è per questo motivo che VERA propone un questionario – disponibile online all’indirizzo http://www.fishonlus.it/vera/ – a tutte lecon, anche quelle che ritengono di non aver subito. La compilazione del questionario impegna circa 10 minuti e le risposte resteranno anonime. Le ...