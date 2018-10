Donna kamikaze si fa esplodere nel centro di Tunisi

Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie/ Video - Usa : morto marito kamikaze - Donna illesa : Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie ma muore solo lui: la disavventura di un marito kamikaze negli Usa, donna e figlio terrorizzati ma illesi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:24:00 GMT)