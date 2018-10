Domenica Live | tutti contro la Marchesa D’Aragona | “Non è nobile | si è costruita un

Domenica Live - Iva Zanicchi rivela : “Quando sono nata mio padre non mi voleva vedere e io mi sentivo brutta” : “Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: ‘Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina’. Il mio bisnonno mi ha guardata e ha commentato: è nata di sabato e di luna buona, avrà fortuna. E la mamma ha smesso di piangere”. Nello studio di Domenica Live, Iva Zanicchi ha parlato a Barbara D’Urso della sua vita a 360 gradi, dai ...

Marco Carta preso di mira sui social dopo il coming out a Domenica Live : la replica del cantante : Marco Carta, l’ironia sui social dopo il coming out a Domenica Live lo ferisce: ecco quello che è successo nelle ultime ore Quella di ieri è stata una giornata importante per Marco Carta. A Domenica Live, infatti, il cantante ed ex allievo di Amici ha deciso di aprire il suo cuore e di dichiarare pubblicamente […] L'articolo Marco Carta preso di mira sui social dopo il coming out a Domenica Live: la replica del cantante proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 28 ottobre 2018. L’Isola di Pietro cala al 14.9%. Fazio 14.7%-13.7%. Bene Le Iene (12.6%). Domenica Live in testa : Lorella Cuccarini ne L'Isola di Pietro 2 Nella serata di ieri, Domenica 28 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.47 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.712.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre – dalle 22.52 alle 0.02 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.174.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al ...

Mara Venier insegue Barbara D’Urso : gli ascolti premiano Domenica Live : ascolti tv: Barbara D’Urso con Domenica Live batte Mara Venier Domenica In e Domenica Live: chi sta vincendo la sfida della Domenica pomeriggio? La battaglia degli ascolti tra Mara Venier e Barbara D’Urso è ancora lunga: siamo solo al settimo round. Ad oggi è ancora in vantaggio il primo canale della Tv di Stato: dalla sua partenza, Mara Venier e Domenica In sono riusciti per ben quattro volte a trionfare contro il diretto ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 28 ottobre 2018 : Continua la lotta fra Domenica In e Domenica Live. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, 28 ottobre 2018, chi, cioè, ha superato l’ennesima sfida? La guerra fra Mara Venier e Barbara d’Urso si fa sempre più accesa e nell’ultimo pomeriggio televisivo le due signore della Domenica pare abbiano chiamato al loro cospetto numerosi ospiti famosi. Ecco pertanto cosa è successo e tutti i dati Auditel. Domenica Live: tutti gli ospiti ...

Domenica Live - Pippo Franco nel paranormale : 'Cosa mi disse Natuzza Evolo' - Barbara D'Urso incredula : Dopo i vip in povertà, Barbara D'Urso a Domenica Live lancia la rubrica 'vip che parlano coi morti' e dintorni. Anche Pippo Franco , mitico presentatore del Bagaglino, confessa le sue esperienze al ...

Mila Suarez a Domenica Live : tutta la verità sulla relazione con Alex Belli | VIDEO : Mila Suarez a Domenica Live ha raccontato tutta la verità sulla relazione con Alex Belli e su come la storia d’amore è finita nel peggiore dei modi. Dopo i gossip che sono circolati su tutti i giornali e sul web, la Bellissima modella ha voluto raccontare a Barbara d’Urso ciò che ha vissuto negli ultimi mesi. Mila Suarez a Domenica Live: le sue parole “Mi sono innamorata di lui tantissimo, ci ho creduto… Mi ha fatto ...

La Marchesa sbotta contro Domenica Live : “La replica è un diritto!” : Domenica Live non ha permesso alla Marchesa di intervenire in diretta? Cosa sta accadendo tra La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Barbara d’Urso e tutto il team di Domenica Live? La d’Urso ha sempre elogiato e difeso colei che ha più volte ricordato che fosse una sua creatura televisiva, ma ciò che è successo oggi in diretta è veramente strano. Daniela, che è l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, non si è ...

Mila Suarez a Domenica Live : “Alex Belli mi ha distrutta psicologicamente” : Domenica Live, intervista a Mila Suarez: le parole sulla rottura con Alex Belli Dopo l’annuncio al settimanale Nuovo, Mila Suarez è stata ospite di Domenica Live per parlare della rottura con Alex Belli. A un anno dal primo incontro i due si sono lasciati. A chiudere la storia è stato l’attore e fotografo che, secondo […] L'articolo Mila Suarez a Domenica Live: “Alex Belli mi ha distrutta psicologicamente” proviene ...