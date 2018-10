Domenica Live | Marco Carta risponde agli insulti dopo il coming out

Mila Suarez a Domenica Live : tutta la verità sulla relazione con Alex Belli | VIDEO : Mila Suarez a Domenica Live ha raccontato tutta la verità sulla relazione con Alex Belli e su come la storia d’amore è finita nel peggiore dei modi. Dopo i gossip che sono circolati su tutti i giornali e sul web, la Bellissima modella ha voluto raccontare a Barbara d’Urso ciò che ha vissuto negli ultimi mesi. Mila Suarez a Domenica Live: le sue parole “Mi sono innamorata di lui tantissimo, ci ho creduto… Mi ha fatto ...

Marco Carta “Sono gay e fidanzato” - coming out a Domenica Live/ Video - "Una foto di te e di me" nuovo singolo : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Mila Suarez vs Alex Belli a Domenica Live/ "Certe parole possono essere più dolorose di una violenza fisica" : Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:10:00 GMT)

La Marchesa sbotta contro Domenica Live : “La replica è un diritto!” : Domenica Live non ha permesso alla Marchesa di intervenire in diretta? Cosa sta accadendo tra La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Barbara d’Urso e tutto il team di Domenica Live? La d’Urso ha sempre elogiato e difeso colei che ha più volte ricordato che fosse una sua creatura televisiva, ma ciò che è successo oggi in diretta è veramente strano. Daniela, che è l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, non si è ...

Mila Suarez a Domenica Live : “Alex Belli mi ha distrutta psicologicamente” : Domenica Live, intervista a Mila Suarez: le parole sulla rottura con Alex Belli Dopo l’annuncio al settimanale Nuovo, Mila Suarez è stata ospite di Domenica Live per parlare della rottura con Alex Belli. A un anno dal primo incontro i due si sono lasciati. A chiudere la storia è stato l’attore e fotografo che, secondo […] L'articolo Mila Suarez a Domenica Live: “Alex Belli mi ha distrutta psicologicamente” proviene ...

Marco Carta fa coming out a Domenica Live : «Sono gay. Ho un compagno e sono felice» : Marco Carta a Domenica Live “Essere liberi è impagabile e dire le cose perché le vuoi dire tu, quando vuoi tu e come vuoi tu, per me questo momento è priorità”. E Marco Carta ha deciso che il momento giusto era oggi pomeriggio: a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, il cantante sardo ha rivelato di essere gay. “Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse voluto dire qualcosa per forza, anche ...

Domenica Live - Achille Giuseppe Tagliavia d'Aragona : "Daniela Del Secco non appartiene alla nostra famiglia (video) : Achille Giuseppe Tagliavia d'Aragona, ospite di Domenica Live del 28 ottobre 2018, ha rivelato, per la prima volta, la propria verità sulla presunta appartenenza di Daniela Del Secco alla propria famiglia: No, assolutamente. E' quello che vorremmo capire anche noi. Non ho mai visto e incontrato Daniela Del Secco. Non appartiene alla nostra famiglia. Nel corso della puntata, è stato messo in dubbio anche il titolo nobiliare di Patrizia De Blanck, ...

Edoardo Bennato / "Mia figlia Gaia? Mia madre Adele sarebbe stata molto orgogliosa di lei" (Domenica Live) : Parte per la seconda volta il tour di Edoardo Bennato, che appena un mese fa ha ultimato le tappe estive. Il suo Pinocchio & Company riparte a novembre. Oggi sarà a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Mila Suarez a Domenica Live : "Alex Belli mi ha abbandonata" (video) : prosegui la letturaMila Suarez a Domenica Live: "Alex Belli mi ha abbandonata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 ottobre 2018 17:26.

Domenica Live - la ex fidanzata Mila Suarez accusa Alex Belli : “Sono sconvolta” : Ospite di Domenica Live la, ormai ex, fidanzata di Alex Belli, che ha raccontato di essere stata buttata fuori di casa quando era appena reduce da un’operazione chirurgica. “Ero molto innamorata di Alex, lui mi ha fatto entrare nel suo mondo. Le liti con lui sono iniziate quando ha iniziato a sparire di casa all’improvviso, anche per un giorno. Io lo cercavo ovunque. A casa ci siamo anche tirati qualche piatto, ma non siamo mai ...

Coming out di Marco Carta a Domenica Live - video : “Sono innamorato - non voglio più nascondermi” : Coming Out di Marco Carta a Domenica Live? Nei giorni scorsi abbiamo parlato del cantante sardo per via della sua mancata partecipazione, sembra, al torneo di Tale e Quale Show, ma oggi il discorso che lo porta in tv è un altro. Barbara d’Urso annuncia che un personaggio importante dirà qualcosa sulla sua vita privata e questo personaggio è proprio Marco Carta. Il cantante ha fatto finalmente una scelta di liberare, vuole liberare il suo ...

Marco Carta - coming out a Domenica Live : «Ho un compagno e sono felice» : Marco Carta a Domenica Live “Essere liberi è impagabile e dire le cose perché le vuoi dire tu, quando vuoi tu e come vuoi tu, per me questo momento è priorità”. E Marco Carta ha deciso che il momento giusto era oggi pomeriggio: a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, il cantante sardo ha rivelato di essere omosessuale. “Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse voluto dire qualcosa per forza, ...

MILA SUAREZ A Domenica LIVE/ Ex fidanzata di Alex Belli : “Mai picchiata - ma mi ha distrutta psicologicamente” : MILA SUAREZ, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di DOMENICA LIVE in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Domenica Live - Barbara D'Urso intervista Marco Carta : 'Sono omosessuale - ho un compagno' : Oggi, Domenica 28 ottobre, su Canale 5, Domenica Live ha proposto un'intervista esclusiva di Barbara D'Urso a Marco Carta . Il cantante ha raccontato, per la prima volta, di essere omosessuale . ...