Domenica Live | Barbara D' Urso massacra la Marchesa D' Aragona | come la sputtana in studio

Patrizia De Blanck a Domenica Live alla macchina della verità : A “Domenica Live” è ritornata la “macchina della verità” per Patrizia De Blanck i sotto i riflettori e, soprattutto, “alla prova” le dichiarazioni sulla Marchesa, che secondo la De Blanck non avrebbe alcun titolo. «Ma perché la devo fare io la macchina della verità e non la fa la Marchesa?», è la prima domanda che fa Patrizia De Blanck. Ad essere valutato però è prima il suo titolo. «Non scherziamo, non mi mettete sullo stesso piano altrimenti ...

Domenica Live Franco Gatti mio figlio comunica con me : Il cantante dei “Ricchi e Poveri” Franco Gatti a Domenica Live parla dei segnali che riceve dall’aldilà dal figlio prematuramente scomparso nel 2013. «comunica attraverso Stefania spiega, riferendosi alla moglie e lo fa tramite la scrittura automatica». A spiegare il fenomeno poi è proprio la moglie, architetto. «Faccio scrittura automatica, non a comando – dice – Mi sveglio di notte e sento un impulso molto forte, quando è debole mi ...

Domenica Live - la Marchesa d’Aragona chiede il diritto di replica a Barbara D’Urso : Nella scorsa puntata di Domenica Live, anche la macchina della verità ha dato ragione a Patrizia De Blanck. La contessa sostiene che il titolo della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona sia fasullo e soprattutto sia stato inventato su suggerimento di Marina Ripa di Meana. La conduttrice Barbara D’Urso ha spesso chiesto ai familiari della signora Del Secco di portare in puntata un titolo che attesti l’appartenenza alla famiglia ...

Domenica Live Marco Carta fa coming out : Marco Carta finalmente libero e più tranquillo quello che ha appena fatto outing a Domenica Live. Il cantante per la prima volta ufficialmente dice di avere un fidanzato e di essere finalmente pronto per dirlo in pubblico. “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”. Una confessione che Marco si è tenuto dentro per troppo tempo, come lui stesso ammette: “Nel mio prossimo album, che esce lunedì, ...

Domenica Live - tutti contro la Marchesa D’Aragona : “Non è nobile - si è costruita un personaggio”. E lei se la prende con Barbara D’Urso : Daniela Del Secco è davvero una Marchesa? Il dibattito prosegue ormai da settimane e del giallo nobiliare si è discusso sia al Grande Fratello Vip che a Domenica Live. Proprio nel contenitore di Barbara D’Urso è intervenuto Achille Giuseppe Tagliavia d’Aragona che ha fornito la propria verità sulla appartenenza della concorrente del reality alla sua famiglia: “Non appartiene alla nostra famiglia, assolutamente. Non ho mai visto ...

Domenica Live - Iva Zanicchi rivela : “Quando sono nata mio padre non mi voleva vedere e io mi sentivo brutta” : “Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: ‘Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina’. Il mio bisnonno mi ha guardata e ha commentato: è nata di sabato e di luna buona, avrà fortuna. E la mamma ha smesso di piangere”. Nello studio di Domenica Live, Iva Zanicchi ha parlato a Barbara D’Urso della sua vita a 360 gradi, dai ...

Marco Carta preso di mira sui social dopo il coming out a Domenica Live : la replica del cantante : Marco Carta, l’ironia sui social dopo il coming out a Domenica Live lo ferisce: ecco quello che è successo nelle ultime ore Quella di ieri è stata una giornata importante per Marco Carta. A Domenica Live, infatti, il cantante ed ex allievo di Amici ha deciso di aprire il suo cuore e di dichiarare pubblicamente […] L'articolo Marco Carta preso di mira sui social dopo il coming out a Domenica Live: la replica del cantante proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 28 ottobre 2018. L’Isola di Pietro cala al 14.9%. Fazio 14.7%-13.7%. Bene Le Iene (12.6%). Domenica Live in testa : Lorella Cuccarini ne L'Isola di Pietro 2 Nella serata di ieri, Domenica 28 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.47 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.712.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre – dalle 22.52 alle 0.02 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.174.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al ...

Mara Venier insegue Barbara D’Urso : gli ascolti premiano Domenica Live : ascolti tv: Barbara D’Urso con Domenica Live batte Mara Venier Domenica In e Domenica Live: chi sta vincendo la sfida della Domenica pomeriggio? La battaglia degli ascolti tra Mara Venier e Barbara D’Urso è ancora lunga: siamo solo al settimo round. Ad oggi è ancora in vantaggio il primo canale della Tv di Stato: dalla sua partenza, Mara Venier e Domenica In sono riusciti per ben quattro volte a trionfare contro il diretto ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 28 ottobre 2018 : Continua la lotta fra Domenica In e Domenica Live. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, 28 ottobre 2018, chi, cioè, ha superato l’ennesima sfida? La guerra fra Mara Venier e Barbara d’Urso si fa sempre più accesa e nell’ultimo pomeriggio televisivo le due signore della Domenica pare abbiano chiamato al loro cospetto numerosi ospiti famosi. Ecco pertanto cosa è successo e tutti i dati Auditel. Domenica Live: tutti gli ospiti ...

Domenica Live - Pippo Franco nel paranormale : 'Cosa mi disse Natuzza Evolo' - Barbara D'Urso incredula : Dopo i vip in povertà, Barbara D'Urso a Domenica Live lancia la rubrica 'vip che parlano coi morti' e dintorni. Anche Pippo Franco , mitico presentatore del Bagaglino, confessa le sue esperienze al ...

Domenica Live - Marco Carta risponde agli insulti dopo il coming out : Marco Carta insultato sui social dopo il coming out a Domenica Live Marco Carta ieri ha stupito tutti fidandosi di Barbara d’Urso e ammettendo a tutta Italia grazie alle telecamere di Domenica Live di essere omosessuale. L’ex cantante di Amici ci ha impiegato ben 10 anni per fare questa grande rivelazione, ma come ha affermato anche ieri pomeriggio in diretta, prima non riusciva proprio ad esternare i suoi sentimenti, per paura del ...