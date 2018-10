Dl Sicurezza | la fronda M5s vuole sabotare la maggioranza

ilgiornale

(Di lunedì 29 ottobre 2018) La battaglia sul Dltra la Lega e il Movimento Cinque Stelle non si chiude. Lapentastellata si prepara per affondare il colpo su Salvini proprio sul provvedimento che il titolare del Viminale ha curato nei minimi dettagli facendone un manifesto della sua azione di governo. I dissidenti grillini avrebbero intenzione di non partecipare al voto. Una scelta che potrebbe inguaiare e non poco la Lega ma che di fatto potrebbe mettere in discussione la tenuta della stessae del governo. Al Senato M5s e Lega hanno unacon 167 senatori, solo sei in più rispetto al "magic number" 161. Già tra i pentastellati si contano quattro firmatari degli emendamenti che possono mettere a rischio il Dl Salvini. I nomi di questi grillini sono ormai noti: Paola Nugnes, Gregorio De Falco, Elena Fattori e Matteo Mantero.Ma a quanto pare potrebbero essere più di quattro i ...