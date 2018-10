Dl Sicurezza | il capogruppo M5s ai dissidenti | “Testo è stato migliorato” Ma loro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Matteo Mantero non parteciperà al voto, Paola Nugnes si esprimerà contro. E molto probabilmente anche Gregorio De Falco ed Elena Fattori faranno lo stesso. Mentre in commissione Affari costituzionali al Senato è iniziata la discussione sul decretoe dopo che i primi emendamenti deiM5s sono stati bocciati, i quattro critici dei 5 stelle insistono e annunciano che stando così le cose non sosterranno il provvedimento. Un problema per la maggioranza, ma che comunque per il momento non desta particolari preoccupazioni: a Palazzo Madama il governo conta di un margine di 10 voti (171 i senatori che votano con l’esecutivo). Nonostante ciò il tema rimane. Nessuna reazione per il momento ufficiale è arrivata dai vertici, anche se in mattinata Luigi Di Maio aveva chiesto ai suoi di restare uniti come “una testuggine”, e ora, alcune fonti all’agenzia ...