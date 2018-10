Disponibili le rate TIM per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro | le condizioni

Prezzo TIM di iPhone XS e XS Max : rate ed offerte Disponibili : Ecco anche i prezzi di TIM per l'acquisto di iPhone XS e XS Max, che, ci dispiace dirlo, non sembrano essere più convenienti come una volta. Le offerte dedicate sono due, quella standard e la TIM Next, che permette di cambiare smartphone ogni anno (al netto della tariffa, che sarà l'utente a scegliere, per poi associarla). Tenete presente che l'opzione TIM Next è arruolabile soltanto nel caso vogliate comprare iPhone XS da 64GB (contributo ...