Disastro in Indonesia | aereo Lion Air precipita in mare | a bordo 181 persone Ultime

Terremoto Indonesia - Save the Children : “Almeno 600.000 bambini colpiti dal Disastro - cresce il timore per i minori rimasti orfani o che hanno smarrito i propri genitori” : Più di 1,5 milioni di persone, tra cui almeno 600.000 bambini, stanno subendo le conseguenze del devastante Terremoto e dello tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi. Un terzo di questi bambini sono stati colpiti in maniera molto grave e hanno perso le loro case, persone care e mezzi di sostentamento. Save the Children e i suoi partner locali in Indonesia sono fortemente preoccupati del forte impatto psicologico che il disastro rischia di ...