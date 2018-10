Diretta Grande Fratello Vip | Elia Fongaro è l' eliminato della puntata

Grande Fratello Vip : la Marchesa bacia Walter Nudo in Diretta : Walter Nudo: la Marchesa d’Aragona lo bacia al GF Vip A inizio puntata era stato annunciato il ritorno della Marchesa d’Aragona all’interno della casa più spiata d’Italia, ma purtroppo Daniela non è ritornata in veste di concorrente del Grande Fratello Vip, ma come ospite. La nobile del reality, infatti, è ritornata per cantargliene quattro ai suoi colleghi. O almeno l’obiettivo iniziale era quello, ma tra un ...

Grande Fratello Vip - l'orrore in Diretta su Striscia la notizia : la casa è infestata dai topi : Dalla casa del Grande Fratello Vip arrivano immagini raccapriccianti diffuse da Striscia la notizia. Tra le camere da letto si aggira almeno un topo, avvistato dalle telecamere nel corso della diretta ...

Grande Fratello Vip - a rischio la Diretta per la puntata del 29 ottobre : il maltempo fa danni in giardino : Il maltempo che si sta abbattendo su tutta l'Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. Da questa mattina il quartiere Cinecittà di Roma è stato colpito da fortissime raffiche di vento,...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Elia - Ivan e Martina il nuovo eliminato : Come di consuetudine il Grande Fratello Vip torna con il suo appuntamento, in prima serata, del lunedì. Dopo l’appuntamento speciale di giovedì, con Fabrizio Corona, e l’ormai celeberrimo confronto con la conduttrice Ilary Blasi, si torna “alla normalità”. Per prima cosa scopriremo chi sarà l’eliminato per questa settima puntata; i candidati sono Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy. Anche gli altri concorrenti della casa, però, non hanno ...

Grande Fratello Vip 3 Diretta settima puntata 29 ottobre 2018 : anticipazioni : “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, stasera, lunedì 29 ottobre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto alla settima puntata.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 diretta settima puntata 29 ottobre 2018: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 29 ottobre 2018 14:13.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander molla il fidanzato in Diretta per Elia Fongaro : 'Cattivo gusto - ma...' : La rottura in diretta tv. Jane Alexander ha lasciato il fidanzato Gianmarco al Grande Fratello Vip , dopo che questi una settimana fa le aveva chiesto di sposarlo. L'attrice britannica però è ...

