Diffida per Biagio Antonacci | accusato di plagio per ‘Mio fratello’

Autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi : “Scaduti termini della Diffida al ministero per sbloccare i fondi. Esposto in procura” : Strada dei Parchi annuncia che presenterà un Esposto in procura per il mancato sblocco dei 192 milioni necessari per la messa in sicurezza sismica delle Autostrade A24 e A25. “Il termine della diffida è scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi”, spiegano i vertici della concessionaria che gestisce le due arterie che collegano l’Abruzzo con il Lazio. Lo scorso lunedì, Strade dei Parchi aveva dato un ...

Strada dei Parchi richiama Toninelli alle sue responsabilità e lo Diffida per l'allarme lanciato sulla A24/A25 : ... ma i suoi uffici non hanno ancora autorizzato i decreti che ne consentirebbero la spesa.» Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Modica - ex deposito locomotive pericoloso : Diffida alle Ferrovie : diffida nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinché intervenga per mettere in sicurezze il vecchio immobile che ospitava l'officina- deposito locomotive della Stazione Ferroviaria. Sono stati l'...

Timperi-Fialdini - siparietto a La Vita in Diretta/ Dopo le tensioni "Mamma dice di Diffidare di toyboy e..." : siparietto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nel corso puntata di oggi di La Vita in Diretta: Dopo le recenti tensioni, la conduttrice ha scherzato col collega parlando di toyboy...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:04:00 GMT)

Ezio Scida : il TAR boccia la Diffida del Mibact - stadio verso la completa riapertura : Nuovo capitolo all'interno della vicenda legata all'utilizzo dello stadio Comunale "Ezio Scida" di Crotone. Il TAR della Calabria, al quale hanno effettuato ricorso in modo congiunto e coerente sia la società sportiva che l'amministrazione comunale, si è espresso con parere favorevole accogliendo la richiesta formulata dalle parti contro la diffida formulata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici presieduta dal dott. Mario Pagano. Un atto ...

Per TIM arriva una nuova Diffida da AGCOM : L'AGCOM ha pubblicato un provvedimento relativo ad una denuncia presentata nel 2017 da PosteMobile per un presunta condotta illecita tenuta da TIM L'articolo Per TIM arriva una nuova diffida da AGCOM proviene da TuttoAndroid.