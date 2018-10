Di Maio | «Noi sotto attacco |   dobbiamo restare uniti» Ma Fattori | «Dovrebbero

M5s - Di Maio : “Vili attacchi contro di noi - restiamo compatti come una testuggine romana. Chi attacca M5s attacca l’Italia” : I dubbi dell’Europa (e non solo) sulla manovra, la manina che inserisce condoni e scudi nel decreto fiscale, il Tap che s’ha da fare senza tante storie. Luigi Di Maio calca l’elmetto e scende in trincea, anche se solo dal punto di vista verbale, per difendere l’operato del M5s in questi primi 5 mesi di governo. “Siamo sotto attacco, è vero, ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme ...

Di Maio : 'Noi sotto attacco - stiamo uniti come la testuggine romana' : Il vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, spiega come il Movimento possa vincere la propria battaglia nonostante gli attacchi che arrivano da più parti. "Dobbiamo essere compatti. Molto ...

Manovra - Di Maio : S&P non ci ha declassati - noi andiamo avanti : "Standard and Poor's non ci ha declassati. Siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c'e, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo Governo ...

Di Maio : “Standard & Poor’s? Dicono che ci ha mazzolati ma il governo non arretra. Su di noi leggende metropolitane” : “Standard & Poor’s non ci ha declassati. Soltanto che, siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c’è, stamattina tutti Dicono che ci ha mazzolati. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, oggi a ...

Standard & Poor's - Salvini : «È un film già visto». Di Maio : «Noi andiamo avanti» : ' È un film già visto, le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano nè banche nè imprese ' . Così il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini a ...

Di Maio : “Chi aspettava il giudizio di Standard&Poor’s per remare contro di noi è rimasto deluso” : Il vicepremier Matteo Salvini non ha accolto con favore la notizia del taglio dell'outlook a negativo per l'Italia: "E' un film già visto. Le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano né banche né imprese". "Le agenzie di rating non misurano il benessere dei cittadini di un Paese, ma chi aspettava Standard&Poor's per continuare a remare contro il governo oggi ha avuto una brutta sorpresa: il rating ...

Standard & Poor's - Salvini : 'È un film già visto'. Di Maio : 'Noi andiamo avanti' : ' È un film già visto, le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano nè banche nè imprese ' . Così il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini a ...

"Solo promesse e annunci - noi dimenticati da Di Maio" : la delusione dei rider : A suonare la carica è la riders Union Bologna che riunisce le sigle più rappresentative e battagliere dei ciclofattorini e...

"Noi dimenticati da Di Maio" - la rabbia dei rider : Anche in Gran Bretagna si registrano aperture, lì i riders si sono alleati con altre realtà del mondo del lavoro dando luogo al primo sciopero condiviso tra ciclofattorini e lavoratori Mc Donlad's". ...

Di Maio : noi ultimo argine per italiani : 17.11 "Sappiamo di essere l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo.Sappiamo che,se dovessimo arrenderci,farebbero velocemente ritorno gli 'esperti' pro banche e pro austerity. E quindi non ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo". Così il vicepremier Di Maio, dopo la bocciatura Ue. E da fonti governative del M5S si assicura che ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno” : “Non perché siamo al governo abbiamo vinto”, ha detto Luigi Di Maio nel suo discorso di chiusura dal palco di Italia 5 stelle. “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno. E noi dobbiamo impedirglielo comportandoci bene”. Parlando dal palco, il vicepremier 5 stelle ha poi illustrato il volantino con i venti punti del programma di cui 10, ha detto, sono già stati realizzati. ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del M5s. Noi al governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...

Salvini - tregua con Di Maio : “In tanti vogliono un’Italia serva - ma noi dureremo 5 anni” : Alle otto del mattino Matteo Salvini si presenta sulle rive del Lago di Como a Cernobbio per salutare la platea amica degli imprenditori di Coldiretti e per lanciare un messaggio chiaro, il governo non cadrà perché «abbiamo così tanti avversari fuori che sono interessati ad avere un Italia precaria in ginocchio e serva che dentro dobbiamo andare d’...

Salvini - tregua con Di Maio : "In tanti vogliono un'Italia serva - ma noi dureremo 5 anni" : LEGGI ANCHE Nel governo un compromesso a tempo , Ilario Lombardo, Dunque Salvini parte per Roma , alle 13 è in programma un Cdm con Di Maio e Conte, con la volontà politica di tenere insieme la ...