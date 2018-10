Malumori nel M5s per la Tap. Di Maio : 'con stop rischio penali da 20 miliardi'. Calenda : 'falso' : Il comitato No Tap chiede le dimissioni di Conte e dei ministri penstastellati. 'Sei un imbroglione, dimettiti' la risposta dell'ex ministro dello Sviluppo economico -

Cosa c’è di vero nelle dichiarazioni di Di Maio sul TAP : Secondo il ministro dello Sviluppo Economico il gasdotto sarà concluso perché altrimenti il governo dovrebbe pagare una penale nascosta, che però non esiste The post Cosa c’è di vero nelle dichiarazioni di Di Maio sul TAP appeared first on Il Post.

Malumori nel M5s per la Ttap. Di Maio : 'con stop rischio penali da 20 miliardi'. Calenda : 'falso' : Il comitato No Tap chiede le dimissioni di Conte e dei ministri penstastellati. 'Sei un imbroglione, dimettiti' la risposta dell'ex ministro dello Sviluppo economico -

Tria : "Sullo spread Draghi ha ragione. Banche? Vedremo" | Di Maio : "Resistiamo e nel 2019 si svolta" | E annuncia un nuovo caso-Fisco : Il ministro dell'Economia non si sbilancia su come intervenire nel caso di crisi delle banche. Il vicepremier fiducioso sulla manovra: "Gli effetti si vedranno nei prossimi mesi". E annuncia un nuovo caso-Fisco

Tria : 'Draghi ha ragione sullo spread - così alto è dannoso' - Di Maio : 'Se ora resistiamo - nel 2019 vero cambiamento' : ... io lo migliorerei, ma è lo stesso usato in precedenza", ha spiegato Tria, aggiungendo: "Io da economista avrei scelto il 2,5% di deficit perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia". "...

Nomine Rai - Federica Sciarelli direttore del Tg1?/ Ultime notizie - accordo Salvini-Di Maio nella notte : Nomine Rai, Federica Sciarelli alla direzione del Tg1? Ultime notizie, accordo Salvini-Di Maio nella notte: Gennaro Sangiuliano al Tg2, confermato Mazzà sulla terza rete(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Tre crepe nei 5 stelle. Decreto fiscale - Tap - Dl Sicurezza : il gruppo parlamentare inizia a ribollire - Di Maio e i vertici nel mirino : Ogni provvedimento ha la sua fronda. Ogni ministro ha i suoi ministri ombra. Ogni detto ha il suo contraddetto. E tutto si gioca dentro il Movimento 5 Stelle: governo e opposizione. Il malcontento nei confronti dello stato maggiore grillino, che siede nel consiglio dei ministri, è trasversale. È sì riconducibile a quell'area vicina a Roberto Fico ma restringere tutto al presidente della Camera sarebbe riduttivo se si pensa ...

Moscovici nel 2012 attaccava i tecnocrati Ue - il cronista glielo ricorda : “Come Di Maio”. E lui : “Era campagna elettorale” : “Come abbiamo già detto siamo disposti al confronto e al dialogo con la Commissione Europea, ma vorrei che, durante questo dialogo, Moscovici si ricordasse delle sue parole quando era ministro e si rendesse conto che ciò che vale per la Francia non può non valere per l’Italia. Siamo entrambi due Paesi Fondatori e siamo entrambi due paesi sovrani. Sì al dialogo ma noi andiamo avanti. Moscovici, come lui stesso ammette, al mio posto farebbe ...

Luigi Di Maio : "Quota 100 nel 2019? Non sarà per un anno" : Luigi Di Maio non arretra sulla manovra. Dopo la bocciatura arrivata dall'Europa che di fatto ha messo nel mirino le ricette economiche dell'esecutivo, adesso il vicepremier tiene il punto su quota ...

Centri per l’impiego - la bozza del piano proposto a Di Maio : tre tappe per arrivare a un sistema integrato nel 2020 : Una rivoluzione dei Centri per l’impiego che vada a beneficio soprattutto dei giovani, che preveda il potenziamento di uffici dove oggi c’è carenza e poca qualificazione del personale e dove fondamentale sia la componente tecnologica. Così l’ha immaginata Mimmo Parisi, il docente universitario della Mississippi State University, nonché direttore del National Strategic Planning and Analysis Research Center, che negli Usa da circa 14 anni si ...

Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara Maionchi con gli Under Uomini : Nella puntata di ieri del daily di X Factor 12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre. Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in sala prove con le tre Under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per ...

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge per condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il presidente dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il segretario dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Di Maio : 'Nel ddl 'spazzacorrotti' ci sarà il carcere per gli evasori' - : Il vicepremier ha annunciato che entro il prossimo anno sarà approvata una legge che prevede la detenzione per chi viola le norme fiscali dello Stato. La norma sarà in un emendamento al disegno di ...