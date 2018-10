Detto Fatto | anticipazioni settimana da lunedì 29 a venerdì 2 novembre 2018

Ascolti tv pomeriggio - 26 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultima sfida settimanale fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 26 ottobre 2018? Chi ha vinto la sfida fra le tre conduttrici più amate del primo pomeriggio? Cosa ha influenzato il comportamento dei telespettatori? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati e soprattutto i dati Auditel. Vieni da me: Caterina Balivo con Le Vibrazioni e tanti altri Nello studio di Vieni da me, per la nuova ...

L’Antitrust ha Detto che la SIAE ha fatto un «abuso di posizione dominante» : Mettendo in atto un monopolio di fatto e rendendo agli autori difficile – se non impossibile – esercitare il loro diritto di scelta The post L’Antitrust ha detto che la SIAE ha fatto un «abuso di posizione dominante» appeared first on Il Post.

Ascolti tv pomeriggio - 25 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa ci dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 25 ottobre 2018? Come si sta concludendo la nuova settimana di sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti i tre programmi di Rai 1, Rai 2 e Canale 5. C’è da dire, però, che fino ad ora, dopo quasi più di un mese dall’inizio delle trasmissioni, Maria De Filippi ha sempre vinto ogni scontro senza battere ciglio. Né Caterina Balivo, né ...

Ascolti tv pomeriggio - 24 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuovo entusiasmante pomeriggio di sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, giovedì 24 ottobre 2018? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti i programmi di Rai 1, Rai 2 e Canale 5 rispettivamente condotto da: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. Cosa può aver influenzato l’andamento degli Ascolti? Quali ospiti possono aver convinto di più i telespettatori a ...

Ascolti tv pomeriggio - 23 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, martedì 23 ottobre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Su Rai 1 c’era grande attesa per l’intervista a Selvaggia Lucarelli che ha smentito la sua partecipazione ad Amici, ma ha anche svelato di non essere mai stata contattata da Maria De Filippi. Su Canale 5, invece, dopo la fine della lite fra Nilufar, Giordano e Nicolò, si è tornati ai protagonisti ...

Travaglio : “Renzi? Se le balle fossero reato - lui sarebbe all’ergastolo. Il Fatto ha Detto la verità” : “Noi abbiamo scritto la verità, i giudici civili ci hanno dato torto. Ricorreremo in appello e cercheremo di farci ridare questi soldi. Se le balle, poi, fossero reato, Renzi sarebbe all’ergastolo, quindi starei tranquillo al posto suo. Noi balle non le abbiamo mai raccontate”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il tweet di Renzi sul risarcimento che il quotidiano deve al padre Tiziano.

Ascolti tv pomeriggio - 22 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : La prima sfida, secondo gli Ascolti tv del pomeriggio, fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne, potrebbe essere stata condizionata da un vero e proprio giallo. Cosa è accaduto lunedì 22 ottobre 2018? Ebbene in un pomeriggio che si preannunciava all’insegna di Maria De Filippi, in quanto, la conduttrice Mediaset, era una degli ospiti di Vieni da me, programma di Rai 1, qualcosa è andato storto. Ecco quanto accaduto e come ha risposto ...

Detto Fatto - le anticipazioni della settimana dal 22 al 25 ottobre 2018 : Al via una nuova settimana di Detto Fatto con Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci su Rai 2: ecco le anticipazioni dal lunedì al venerdì Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci tornano a “Detto Fatto“, nel pomeriggio di Rai2, con una settimana ricca di tutorial, ospiti, interviste e curiosità. Ecco le anticipazioni della settimana: da lunedì 22 ottobre a giovedì 25 ottobre 2018. Detto Fatto: anticipazioni di lunedì 22 Lunedì 22 ottobre alle ...

Ascolti tv pomeriggio - 19 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultimo giorno della settimana e ultimo giorno di sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio per: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Chi ha vinto il 19 ottobre 2018 secondo i dati Auditel? Ecco cosa è successo su: Rai 1, Rai 2 e Canale 5 nelle rispettive trasmissioni di: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. Corrado Tedeschi e Jonathan Kashanian a Vieni da me Caterina Balivo ha dato il via all’ultima puntata ...

Ascolti tv pomeriggio - 18 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da Me, Detto Fatto e Uomini e Donne: Ecco chi vince la gara degli Ascolti tv del pomeriggio C’è grande attesa per gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, giovedì 18 ottobre 2018. In molti vogliono capire come stiano andando gli ultimi giorni della nuova settimana di sfida fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne, su Canale 5, continua a vincere, secondo i dati Auditel, e a battere le ...

Ascolti tv pomeriggio - 17 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da me, Detto Fatto o Uomini e Donne? Chi dei tre programmi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, mercoledì 17 ottobre 2018? Cosa è successo nelle tre trasmissioni e come hanno cercato, Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi di attirare il maggior numero di telespettatori? Ecco i temi trattati, gli ospiti in studio e soprattutto gli attesissimi dati Auditel. Tutto gli ospiti di Vieni da me Ad aprire le danze, ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : ascolti tv pomeriggio - 16 ottobre 2018 : Grande attesa per gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, martedì 16 ottobre 2018. Chi ha vinto fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Per ora è sempre stata Maria De Filippi a battere la concorrenza, portando a casa la vittoria di ogni sfida. Il percorso però è ancora lungo e la conduttrice di Canale 5 non può abbassare la guardia. La concorrenza, infatti, è più agguerrita che mai e ha dimostrato di poter crescere. Ecco quindi i dati ...

Di Maio : sui vitalizi Detto Fatto - promessa mantenuta : Roma, 16 ott., askanews, - 'Bye bye vitalizi. detto, fatto. promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!'. Lo scrive il ...

