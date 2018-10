Desiree - Giampiero Mughini a Domenica In : «Era una drogata - difficilmente avrebbe fatto una fine diversa» : A Domenica In il talk show affronta la terribile vicenda di cronaca nera di Desirée Mariottini, la 16enne drogata, violentata e trovata morta nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Tra gli...

Desiree - Mughini : 'Era una drogata - non poteva fare una fine diversa' : «Si drogava. Ed era nata e cresciuta in un reame di droga, dove non puoi trovare carmelitani scalzi. Era predestinata perché con una vita così e una famiglia così difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa». Sono state queste le parole di Giampiero Mughini, ospite a Domenica In, il programma in onda su RaiUno nel primo pomeriggio della domenica. L'opinionista si riferiva alla vicenda di Desiree Mariottini, la ragazza violentata e uccisa, ...

Giampiero Mughini a Domenica In - su Desirèe Mariottini : 'Questa ragazzina - non era una principessa' : A Domenica In show, il programma di Rai1 in onda dalle ore 14 alle 17.30, si è affrontata la triste vicenda di cronaca nera che nella settimana trascorsa ha interessato la 16enne Desirée Mariottini, drogata, violentata e rinvenuta senza vita nel Quartiere di San Lorenzo a Roma, nella notte del 19 ottobre ...

