Desirée | lo strazio del papà | ' Sfidai i pusher per salvarla'

Lo strazio della mamma di Desirée : 'Era cambiata - ma non si drogava' : "Mia figlia non faceva uso di droghe”. Lo ha affermato, convinta, Barbara Mariottini, mamma di Desirée, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata senza vita in un palazzo abbandonato in via dei Lucani 26, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. La giovane sarebbe stata drogata, stuprata e uccisa. Straziata dal dolore, la donna ha però ammesso che ultimamente la sua Desy era cambiata ed il suo comportamento era fonte di preoccupazione in ...