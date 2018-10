Desiree | Giampiero Mughini a Domenica In | «Era una drogata | difficilmente avrebbe fatto

Giampiero Mughini a Domenica In - su Desirèe Mariottini : 'Questa ragazzina - non era una principessa' : A Domenica In show, il programma di Rai1 in onda dalle ore 14 alle 17.30, si è affrontata la triste vicenda di cronaca nera che nella settimana trascorsa ha interessato la 16enne Desirée Mariottini , drogata, violentata e rinvenuta senza vita nel Quartiere di San Lorenzo a Roma, nella notte del 19 ottobre ...

Giampiero Mughini choc su Desirée a Domenica In/ “Era una drogata - non poteva fare una fine diversa” : Giampiero Mughini choc su Desirée a Domenica In: “Era una drogata, non poteva fare una fine diversa”. Francesco Facchinetti non è stato più tenero nei toni sulla vicenda...(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:55:00 GMT)