eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Debutta in Europa il SEGA Shop: prodotti a tema Sonic, Yakuza e molto altro ancora. #SEGA - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Debutta in Europa il SEGA Shop: prodotti a tema Sonic, Yakuza e molto altro ancora. #SEGA - Eurogamer_it : Debutta in Europa il SEGA Shop: prodotti a tema Sonic, Yakuza e molto altro ancora. #SEGA - junjokerando : RT @autostories_it: Debutta in Europa per la nuova serie speciale 488 Pista Spider, il 50° modello di vettura aperta prodotto dalla Ferrari… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)Europe, in collaborazione con Numskull, è lieta di annunciare l'apertura dei negozi ufficialiper il Regno Unito e l', rispettivamente raggiungibili agli indirizzi www..co.uk e www..eu. Come rivela il comunicato stampa diffuso dalle due aziende, iscrivendosi alla mailing list si potrà ottenere il 15% di sconto sul primo ordine.Ilè il portale definitivo per acquistare merchandising ufficiale, con un'enorme varietà direalizzati da Numskull, come magliette, cappellini, calzini, spille, tazze e tanti altri oggetti con alcuni dei più iconici marchi nel mondo dei videogiochi. La collezione di lancio comprende una selezione delle più importanti proprietà intellettuali dicomethe Hedgehog, Alex Kidd, Altered Beast, Golden Axe, Streets of Rage e™, insieme ovviamente alle classiche consoledel passato come il ...