Dal meteo alle app spia | come restare informati su WhatsApp e Telegram

Allerta Meteo - è allarme tornado in Italia : massima attenzione Dalla Liguria alla Sicilia - sulle pianure del Nord e sull’Adriatico [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Allerta Meteo - tutta l’Italia in balia del “Monsone” innescato Dallo Scirocco : pesantissimo avviso di Estofex per le prossime ore : Allerta Meteo – È emergenza maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lo segnala con pesanti avvisi. Un’Allerta Meteo di livello 2 copre gran parte del Mediterraneo centrale per nubifragi, raffiche di vento da forti a distruttive, tornado e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 circonda quest’area per pericoli simili ma con probabilità minori. Livello di Allerta 1 anche per il Mediterraneo occidentale ...

Allerta Meteo - il “Monsone” innescato Dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua : piogge torrenziali Dalla Sicilia alle Alpi - e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì : allerta Meteo – Lo Scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi ...

Allerta Meteo Lombardia : codice rosso sulle Prealpi Dalla mezzanotte per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso una comunicazione di elevata criticità (codice rosso) per rischio idrogeologico sulle zone omogenee sulle zone IM-04 (laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (laghi e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di ...

Allerta meteo Lazio : maltempo in arrivo - criticità arancione Dalla mezzanotte di oggi : L’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l’Allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica “arancione” dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di ...

Allerta Meteo - Mediterraneo in balia del maltempo : nel weekend importanti nevicate - una tempesta di vento - violenti temporali e sabbia in arrivo Dal Sahara [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

METEORITE NEI CIELI ITALIANI : BOLIDE AVVISTATO Dal CENTRO AL NORD/ Video - no Ufo : "solo" una stella cadente : METEORITE nel cielo del NORD Italia: un BOLIDE luminoso è stato avvisato in diverse regioni settentrionali intorno alle ore 18.45 del 24 ottobre 2018(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Martina Hamdy/ I vani tentativi di apparire - ma la meteorina non emerge Dal gruppo (Grande Fratello Vip) : Martina Hamdy, al Grande Fratello Vip, ha colto le provocazioni di Alfonso Signorini, ma non i suoi tentativi di emergere sono vani. Commenti fuori luogo, è l'elemento debole del gruppo?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Meteo : in Venosta la notte d’Ottobre più calda Dal 1956 : Giornate di caldo record in Nord Italia, con il foehn che sferza e temperature alte. Clima afoso anche in val Venosta grazie al vento Caldo che soffia dalle montagne della cresta di confine. La scorsa notte la minima a Silandro è stata di 15,8 °C, il valore più alto per una notte di ottobre dall’inizio delle rilevazioni Meteorologiche nel 1956, informa il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Temperature estive di giorno anche a ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte maltempo al Nord Italia Dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Dal meteo ai ghiacci - così la matematica descrive la natura - DIRETTA ALLE 15 - 15 : E' questo il tema della conferenza che il matematico Alessio Figalli, fra i vincitori della medaglia Fields 2018, terr oggi nel Politecnico di Zurigo, dove insegna e che il canale ANSA Scienza e ...

Allerta Meteo - nasce nel mar Tirreno il ciclone innescato Dalla goccia fredda : allarme alluvioni al Sud [LIVE] : Allerta Meteo – E’ appena nato nel mar Tirreno il ciclone innescato dalla goccia fredda che da ieri sta provocando forte maltempo su gran parte d’Italia: il vortice ciclonico, nato per ciclogenesi da contrasti termici, si muoverà nelle prossime ore verso il basso Tirreno fino a raggiungere lo Jonio tramite lo Stretto di Messina. Questa tempesta provocherà forte maltempo fino a Mercoledì mattina in tutto il Centro/Sud: il ...

Torna il maltempo sulla Campania : allerta meteo arancione Dalle 22 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione su tutta la regione. dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono...

Previsioni Meteo - svolta fredda per l’Europa Dal 22 Ottobre : in arrivo almeno due ondate di freddo artico [MAPPE] : 1/7 ...