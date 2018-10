Da Nord a Sud | l' Italia finisce travolta dal maltempo | I video dai social | danni da La

Maltempo - nubifragi da Nord a Sud | Tre morti per alberi caduti : vittime a Frosinone e Napoli : Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla ...

Maltempo - nubifragi da Nord a SudIn Ciociaria un albero schiaccia un'auto : morti due giovani : Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla ...

Meteo - è allerta maltempo in tutta Italia : nubifragi e trombe d'aria da Nord a Sud : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

Maltempo - attesi nubifragi da Nord a Sud : a Venezia l'alta marea sfiora i 150 cm | Allerta meteo fino a martedì : Italia travolta da bombe d'acqua, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla Campania. ...

Maltempo e viabilità : il punto della situazione da Nord a Sud : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta interessando la Penisola, soprattutto al centro-Nord. Le squadre e i tecnici Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete stradale di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità. La Sala Situazioni nazionale e le sale operative locali assicurano il monitoraggio in tempo reale nonché il coordinamento con le ...

Maltempo - vento forte e mareggiate : disagi nei collegamenti aerei e marittimi da Nord a Sud : disagi per il vento forte e mareggiate si registrano in queste ore da Nord a Sud, determinando stop a collegamenti aerei e marittimi: sono fermi i traghetti per l’Isola del Giglio (Grosseto), per quella di Giannutri (Grosseto) e da Piombino (Livorno) e Livorno verso l’Isola dell’Elba. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto rinforzando gli ...

Maltempo - attesi nubifragi da Nord a Sud : scuole chiuse a Roma : E' ancora allarme Maltempo su tutta Italia. Sono attesi nubifragi anche violenti da Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per ...

Maltempo - allerta rossa in Italia : nubifragi e alluvioni da Nord a Sud. Scuole chiuse oggi : allerta meteo in tutta Italia: bollino rosso in molte regioni. Ottobre, decimo mese dell’anno, se ne va lasciando il segno: vento forte, piogge intense e rischio nubifragi da Nord a Sud. Scuole chiuse oggi lunedì 29 ottobre in tutte le regioni con l’allerta rossa. A cominciare da Genova e Liguria. In Friuli Venezia Giulia, nelle province di Belluno, Vicenza (dove saranno chiuse anche martedì), a Treviso e nella Città metropolitana di ...

Maltempo : allerta meteo da Nord a Sud. Scuole chiuse a Genova e Roma : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti. Il governatore del Veneto Zaia chiede l'intervento della Protezione Civile: 'E' la stessa situazione del Polesine, nel 66 -

Ora è allerta maltempo. Nubifragi da Nord a sud : Bombe d'acqua e Nubifragi attesi in tutta Italia. Da qualche ora il Paese, soprattutto nelle regioni del nord, deve fare i conti con la pioggia battente che sta di fatto piegando la viabilità di diverse città. Un weekend questo in corso letteralmente caratterizzato dal maltempo. Ma a quanto pare la perturbazione che ha investito l'Italia non passerà in poche ore. L'apice si toccherà nella giornata di lunedì.Le piogge saranno molto intense al ...

Maltempo : allerta meteo da Nord a Sud. Domani scuole chiuse in mezza Italia : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti - Lunedì sarà il giorno peggiore a causa della perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto gran parte dell'Italia, con piogge,...

Allerta Meteo - lo scirocco è arrivato : venti impetuosi da Sud - primi nubifragi al Nord e caldo pazzesco in tutt’Italia [LIVE] : Allerta Meteo – E’ arrivato puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni dei giorni scorsi lo scirocco che oggi, Sabato 27 Ottobre, soffia impetuoso sin dalla mattinata su tutt’Italia con raffiche che sfiorano i 100km/h nelle zone interne dell’Appennino tra Toscana, Lazio, Campania e Molise, e addirittura superano i 120km/h al Nord/Est sulle Dolomiti. Di conseguenza, le temperature sono in sensibile aumento ...

Meteo weekend : maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Da domani pioverà anche a Sud : Una forte perturbazione proveniente dal Nord Europea rovinerà il fine settimane inizialmente a Centro-Nord e Sardegna. Attesi accumuli di pioggia oltre i 150 l/mq. Dalla serata di domani peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio.Continua a leggere

La nave della Biennale dei licei a Barcellona - un abbraccio da Nord a Sud : Trecento ragazzi da quindici licei artistici italiani capaci di coprire l'intera longitudine dello Stivale, in un abbraccio ideale fra Nord e Sud. Dal liceo Fausto Melotti di Cantù al l iceo di ...