Crotone | possibile svolta in panchina | un altro ex Milan al posto di Stroppa?

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Dopo la retrocessione della scorsa stagione, ilha iniziato l’attuale campionato di Serie B con ambizioni di promozione. Troppo pochi, quindi, gli 11 punti conquistati dai pitagorici in nove partite perché la dirigenza lasci le cose così come stanno. Il pareggio interno contro la Salernitana (1-1) ha messo a repentaglio la permanenza di Giovannisulladei rossoblu. La dirigenzase avrebbe già avviato i contatti con unexper sostituirlo: si tratta di Massimo Oddo, che tornerebbe in pista dopo l’esperienza all’Udinese. L’ultima volta che Oddo si è seduto sulladi una squadra di Serie B è stata nella stagione 2015-16, al termine della quale ha raggiunto la Serie A alla guida del Pescara, squadra della sua città natale SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE ...