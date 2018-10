Crotone | esonerato Stroppa | al suo posto arriva Oddo

Crotone - ribaltone in panchina : esonerato Giovanni Stroppa. Il sostituto sarà Massimo Oddo : Il club calabrese ha deciso di esonerare Stroppa alla vigilia della gara contro il Lecce, al suo posto è stato scelto l’ex Udinese Oddo Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Crotone, al suo posto in arrivo Massimo Oddo. Lo ha annunciato il club calabrese con una nota sul proprio sito. “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico mister Giovanni Stroppa. In vista del match infrasettimanale ...