Crolla un albero | due morti a Frosinone | Danni a Venezia | Roma | Genova | Palermo e Milano

Frosinone - albero Crolla sulla Smart : morti schiacciati due ragazzi : Tragedia in Ciociaria sferzata dal maltempo. Un grosso pino a causa della pioggia e del forte vento è crollato sulla strada, sulla Casilina, schiacciando un?auto in marcia, una Smart...

Roma : albero si schianta su auto e fa Crollare balcone : Roma – Un grosso albero e’ crollato in via Giovanni Nicotera, a Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo. L’alto fusto si e’ sradicato dall’asfalto, e’ caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Un caos per i residenti e per chi li’ ci lavora. L'articolo Roma: albero si schianta su auto e fa crollare ...

Milano - albero Crolla sulla strada : nessun ferito. "E' un miracolo" : L'incidente nel pomeriggio in parco Baravalle, quando il traffico in zona era notevole. Danneggiate alcune auto, si indaga sulle cause del crollo

Maltempo a Pescara - grosso albero Crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...