Crisi politica in Sri Lanka | l' ex dittatore Rajapaksa è il nuovo primo ministro

In Sri Lanka c’è una grossa Crisi politica : Il presidente del paese ha rimosso il primo ministro sostituendolo con un controverso uomo politico, poi ha sospeso il Parlamento The post In Sri Lanka c’è una grossa crisi politica appeared first on Il Post.

L'ipoCrisia della politica che si ricorda delle violenze sulle donne solo quando il carnefice è straniero : "Che un italiano violenti una donna lo posso sopportare, che lo faccia uno straniero no", diceva una settimana fa un vecchio razzista di Cascina a Piazza Pulita, paese della Toscana dove governa la sindaca leghista Ceccardi.Dirò una cosa forse un po' forte, ma io penso che ci sia un pezzo d'Italia, rappresentato da chi sta oggi al governo, che il significato mostruoso di questa frase lo abbia metabolizzato. Che lo pensi, ma non abbia, al ...

Speciale difesa : Somalia - governo federale respinge mediazione Senato in Crisi politica - "rappresenta interessi degli Stati regionali" : Mogadiscio, 22 ott 16:15 - , Agenzia Nova, - Il governo federale somalo ha respinto l'appello degli Stati regionali che chiedevano una mediazione del Senato nella crisi istituzionale... , Res,

Tunisia : Crisi politica - possibile intesa tra Coalizione nazionale e Machrou Tounes : Tunisi, 22 ott 09:21 - , Agenzia Nova, - I deputati della Coalizione nazionale, blocco dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo , Arp, che sostiene il premier Youssef Chahed,... , Tut,

Partecipazione e Crisi della politica in Italia : se ne parla in un incontro alla sala Tirreno : politica senza cittadini'. Partecipazione e rappresentanza in Italia , dove la sovranità del popolo appare sempre più sbiadita, è l'argomento dell'incontro aperto al pubblico: la crisi della politica,...

Bosnia - Crisi politica in vista dopo le elezioni : ... zizzania tra croati e Bosniacchi: dopo il voto di ieri la Bosnia si ritrova più divisa che mai e minacciata da una nuova, l'ennesima crisi politica. Da più parti si sottolinea oggi, ancora prima dei ...

L'Italia verso la Grecia - una Crisi più politica che economica e lo spread vola : Intanto la situazione di incertezza si ripercuote su diversi aspetti dell'economia. Abbiamo un rapporto euro-dollaro con la nostra moneta che continua a indebolirsi, ma soprattutto abbiamo un ...

FRANCIA - GERARD COLLOMB SI È DIMESSO/ Il portavoce di Macron “Nessuna Crisi politica - a breve il sostituto" : FRANCIA, GERARD COLLOMB si è DIMESSO. Ultime notizie, addio del ministro dell’interno: Macron si era opposto alla decisione del suo braccio destro che è stato però inamovibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Migranti - Macron : Crisi politica tra Italia ed Europa : Il presidente francese Emmanuel Macron è convinto che "c'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa". Parlando a margine dell' Assemblea Generale dell'ONU , dopo i recenti fatti dell'...

