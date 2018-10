Così su Tap il M5s ha illuso i pugliesi

ilfoglio

: Così parlava il ministro del Sud, Barbara Lezzi. Prima Ilva, poi il condono, ora la #Tap. Il #M5S ha preso i voti… - lucianonobili : Così parlava il ministro del Sud, Barbara Lezzi. Prima Ilva, poi il condono, ora la #Tap. Il #M5S ha preso i voti… - Erriders : Ci sono penali in caso di niente Tap ?O non ci sono penali? È così difficile accertarlo? A quanto la danno i bookmakers? - TeresaBellanova : Il Governo giallo verde non ha mai pensato di bloccare #Tap. Presidente #Conte giù la maschera! Già a luglio il Gov… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sono pugliese e pur vivendo da oltre quaranta anni a Roma rimango legato alla mia terra e il mio affetto si trasforma in sofferenza, in tragica sofferenza, ogni volta che qualcuno prende in giro i ...