agi

: Cos'è il pennacchio bianco sul vulcano Arsia Mons, il secondo più alto di Marte - sulsitodisimone : Cos'è il pennacchio bianco sul vulcano Arsia Mons, il secondo più alto di Marte - Agenzia_Italia : Cos'è il pennacchio bianco sul vulcano Arsia Mons, il secondo più alto di #Marte - contribuenti : Cos'è il pennacchio bianco sul vulcano Arsia Mons, il secondo più alto di Marte -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Pur essendo un pianeta più piccolo della Terra,ha vulcani altissimi. Il campione di altezza è Olympus Mons, che tocca i 25 km, con una estensione di 600 km, ed è la montagna più alta del sistema solare. Ma non è un esempio unico, Arsia Mons arriva a 19 km di altezza e copre una superficie di 470 km di diametro. Proprio Arsia Mons oggi ha l’onore della cronaca grazie ad unlungo oltre 1000 km che è stato fotografato dalla sonda dell’ESA Mars Express​ Immagine di Mars Express (Agenzia Spaziale Europea) Unoriginato da un vulcano potrebbe fare pensare ad un qualche tipo di attività? Potrebbe essere fumo? Sarebbe una notizia straordinaria, visto che si era stimato che Arsia Mons fosse dormiente da almeno 50 milioni di anni. Invece no, il gigante addormentato non si sta affatto ...