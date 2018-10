Conversazione su Tiresia con Andrea Camilleri a marzo su Rai1 Anteprima Blogo

blogo

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Una piccola grande serata magica quella andata in onda ieri sera sunella puntata di Che tempo che fa. In una unica serata, abbiamo visto la vera essenza di quello che è e che dovrebbe essere la prima rete: ovvero la televisione di tutti. Il canale che rappresenti tutte le anime del telespettatore tipo dell'universo televisivo nostrano. Dal grandeche ha parlato del suo spettacolo "su" andato in scena lo scorso 11 giugno presso il meraviglioso teatro Greco di Siracusa e che ora arriva al cinema il 5,6,7 novembre con la regia di Roberto Andò. Poi abbiamo assisitito ad una divertente e scanzonata intervista con l'unica ed inimitabile Mara Venier, signora della domenica, insieme al suo ex marito Jerry Calà, fino ad arrivare al grande divo del pop mondialeBocelli, che ha cantato insieme al figlio Matteo il grande pezzo d'atmosfera ...