Consip - rischio processo per 7 indagati : 12.23 La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione di Tiziano Renzi-padre dell'ex premier-accusato di concorso in traffico di influenze nel caso Consip . Rischiano invece il processo l'ex ministro dello Sport,Luca Lotti,il generale dell'Arma Emanuele Saltalamcchia e Filippo Vannoni(per favoreggiamento);l'ex comandante gen. dei Carabinieri Tullio Del Sette (rivelazione segreto ufficio) Carlo Russo (millantato credito),Gian Paolo Scafarto,ex ...

