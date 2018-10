Consip | la Procura chiede l' archiviazione per Tiziano Renzi

Consip - archiviazione per Renzi sr. Così la Procura rilancia Matteo : Probabili festeggiamenti a casa Renzi . La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso Consip e ha chiesto l' archiviazione di Tiziano, accusato di traffico d'influenze, e padre dell'ex premier nonché ex segretario del Pd Matteo Segui su affaritaliani.it

