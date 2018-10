Consip | archiviazione per Tiziano Renzi In sette rischiano di finire a processo

Consip - chiesta archiviazione di Tiziano Renzi. Rischio processo Lotti - : Chiuse le indagini dopo quasi due anni. Depositati gli atti nei confronti di 7 indagati: tra questi, l'ex ministro dello Sport e l'ex comandante dei carabinieri. chiesta l'archiviazione per il padre ...

Sono state chiuse le indagini sul caso Consip ed è stata chiesta l’archiviazione per Tiziano Renzi - scrive il Fatto Quotidiano : Il Fatto Quotidiano ha scritto che la procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso CONSIP, un presunto caso di corruzione che riguarda un imprenditore napoletano, alcuni dirigenti della società che si occupa di gran parte degli acquisti della pubblica The post Sono state chiuse le indagini sul caso CONSIP ed è stata chiesta l’archiviazione per Tiziano Renzi, scrive il Fatto Quotidiano appeared first on Il Post.

Consip - rischio processo per LottiChiesta l'archiviazione per Renzi sr. : Finisce in una bolla di sapone, almeno per Tiziano Renzi, il caso Consip. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per lui. rischio processo invece per Lotti, Del Sette e Scafarto Segui su affaritaliani.it