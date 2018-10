Congiuntivo e Condizionale? 

laragnatelanews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Che una lingua possa evolversi è assodato. Se prendiamo un libro scritto nei primi anni del Novecento troviamo dei vocaboli che ci fanno sorridere. Ad esempio per indicare un piccolo appartamento si usava il termine quartierino, asserpolato è ormai sostituito con attorcigliato; tantissime parole che fanno parte della nostra lingua hanno perso le lettere finali o sono state modificate ieri si scriveva con la j iniziale così come notajo, il plurale di socio era socii, denuncia era denunzia e così via. Tutto questo però non ha inciso nella fonetica della nostra lingua, del resto il suono delle parole è lo stesso e non ci siamo nemmeno accorti della sostituzione dei vocaboli perché è accaduto in modo naturale. In quest’ultimo periodo però percepisco che sta accadendo qualcosa di particolare. Facendoci caso (per forza perché infastidisce le orecchie) ci si accorge che nella ...