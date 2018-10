Concorso straordinario | come prepararsi e primi spunti di testi su cui studiare

L’ outlook negativo sul Concorso straordinario : Il concorso straordinario muove i suoi primi passi con la pubblicazione del decreto in Gazzetta. Il giudizio che si può dare su questa scelta del nuovo governo per dare soluzione al problema posto dalla plenaria non può che essere pesantemente negativo. Peggior scelta non poteva essere fatta, considerando che in moltissime regioni del nord l’inserimento in Gae degli aspiranti non avrebbe leso i diritti dei docenti storici. In molte regioni ...

Uscito il Decreto in Gazzetta sul Concorso straordinario : Il Decreto sul concorso straordinario rivolto ai diplomati magistrali ante 2001-2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria, dopo la firma del ministro Bussetti avvenuta la scorsa settimana, è stato pubblicato in data 26 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale. Di seguito rimettiamo in allegato il testo del Decreto l’allegato a che contiene i programmi concorsuali l’allegato B con le griglie di valutazione e l’allegato C ...

Gli effetti dell’inserimento nelle graduatorie di merito regionali del Concorso straordinario : Le graduatorie di merito regionali sono quelle destinate ad essere utilizzate per il reclutamento dei diplomati magistrali e dei laureati in Scienze della Formazione Primaria che parteciperanno al concorso straordinario. La caratteristica principale è quella di essere ad esaurimento. La loro soppressione avverrà solamente quando non vi sarà più nessun docente all’interno. Detto questo è importante specificare che vi si attingerà già da ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : la graduatoria e le immissioni in ruolo : I docenti che partecipano al Concorso straordinario per infanzia e primaria verranno inseriti in una graduatoria. Di che tipo di graduatoria si tratta? Si tratta di una graduatoria regionale e ad esaurimento. Verrà stilata in base al punteggio della prova orale e dei titoli presentati al momento della domanda di partecipazione. Ricordiamo che il Concorso non è selettivo. Ciò significa che tutti i partecipanti saranno inseriti nelle graduatorie ...

Concorso straordinario infanzia/primaria in fase avanzata : Comunicato MSA : Comunicato MSA – Ormai l’iter del Concorso straordinario infanzia/primaria è in fase avanzata, procedura che si pone lo scopo di risolvere, almeno in parte, la questione dei Diplomati Magistrali, consentendo l’approdo alle future immissioni in ruolo, attraverso una prova orale non selettiva. Chi può partecipare al Concorso straordinario? Solo coloro che possiedono il diploma magistrale (conseguito entro il 2001/02) o la laurea in Scienze ...

Prepararsi al colloquio per il Concorso straordinario con le UDA : consigli utili : Per avere la pubblicazione del bando di concorso straordinario, stando a quanto riportano i principali portali di informazione quali Italia Oggi e Orizzonte Scuola, è questione di pochi giorni. In base ad un informativa ricevuta dai sindacati le domande di partecipazione dovrebbero partire dal 5 novembre. Per l’ufficialità di queste notizie l’unica fonte da consultare è e resta la Gazzetta Ufficiale. Dal 1 settembre 2010 al 30 giugno ...

Nuovo Concorso straordinario e congedo per matrimonio : risposte ai vostri quesiti (23 ottobre) : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it. Le risposte ai vostri quesiti 1° QUESITO Tiziano – Buongiorno, sono un assistente tecnico a tempo indeterminato e il 04/04/2019 convolo a seconde nozze. ...

Concorso infanzia e primaria 2019 : ordinario e straordinario a confronto : Il Concorso straordinario per infanzia e primaria è in dirittura d’arrivo, ma il ministro Bussetti ha già annunciato che presto verrà avviato anche quello ordinario. In che cosa si differenziano le due procedure? Sostanzialmente nei requisiti di accesso, ma non solo. Per accedere al Concorso straordinario occorre il requisito del servizio. Concorso straordinario infanzia e primaria Partecipano al Concorso straordinario per infanzia e ...

Scuola - Bussetti firma decreto : al via il Concorso straordinario per primaria e infanzia : E' stato mantenuto l’impegno preso con il decreto Dignità: in data odierna, 18 ottobre 2018, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ha firmato il decreto che regolamenterà il concorso straordinario per infanzia e primaria. Inoltre, è stato anticipato che a breve partirà anche il concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria. La firma del decreto da parte del Ministro Bussetti consente di dare l' avvio alle procedure concorsuali ...

Scuola - Bussetti firma il bando : ecco il Concorso straordinario per 12mila maestri diplomati e laureati : Annunciato nel decreto dignità, partirà a breve la prova non selettiva per sanare diverse posizioni: sarà il punteggio a stabilire chi entrerà in ruolo prima. Protestano però gli idonei del concorso del 2016, che temono di non essere assunti

Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto sul regolamento del Concorso straordinario : Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che consente di dare avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria previste dal cosiddetto decreto Dignità. Con questa nota apparsa sul portale del Miur il Ministro da ufficialmente il via al concorso straordinario per i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Il ...

Via al Concorso straordinario : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che consente di dare avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la ...

Non condividiamo firma Bussetti sul decreto per il Concorso Straordinario : Alla vigilia della firma di Bussetti i diplomati magistrali tornano a far sentire la loro voce. Lo fanno emettendo un comunicato congiunto a firma Coordinamento Diplomati Magistrale Piemonte e Docenti Uniti giunto in redazione. Il Focus è incentrato sulla natura riservata del Concorso riservato ai diplomati magistrali. Viene ricordato che è tuttora al vaglio della Corte Costituzionale quello analogo per i docenti della scuola ...