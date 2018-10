Concorso DS | ripetere lo scritto per concorrenti sardi

scuolainforma

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il 18 ottobre 2018 si è svolta la prova scritta delDirigenti Scolastici a livello nazionale, tranne che per i colleghi della Sardegna. In data 17 ottobre, a poche ore dall’espletamento della prova, un’ordinanza del Sindaco di Cagliari ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici. Tale decisione è stata presa a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la messa in atto di misure di prevenzione del rischio idrogeologico. Conseguentemente a quanto esposto, l’USR Sardegna rinvia a data da destinarsi la prova scritta delper DS. La mozione I consiglieri regionali Satta, Ledda, Dessì e Lancioni del Partito Sardo d’Azione si sono occupati della problematica delle prove scritte delnazionale per Dirigenti Scolastici. I quattro consiglieri, nella mozione n.456, riportano i fatti che hanno determinato ...