Concorso diplomati magistrali | quando anche l’inglese è straordinario

Concorso scuola dell’infanzia ultime notizie : diplomati magistrale - chiarimenti su corsi triennali e quinquennali : Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e della primaria che, ormai, attende solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale con il relativo bando di Concorso. Per quanto concerne i requisiti da soddisfare per i candidati, un’importante precisazione giunge attraverso un comunicato stampa curato dal sindacato Cisl scuola Cuneo, comunicato che fa chiarezza in merito alla partecipazione di tutti coloro che hanno ...

Scuola - il Ministero revoca le immissioni a ruolo di maestri diplomati e avvia il Concorso : E partita la circolare del Miur rivolta agli Uffici scolastici regionali con cui si stabilisce che vanno revocate le immissioni in ruolo di tutti i diplomati magistrali destinatari di sentenze ...

Scuola - ok al Concorso per 12mila maestri diplomati e laureati : presto il bando : Il ministro Bussetti ha firmato il decreto: al via il concorso straordinario per primaria e infanzia. "presto anche il bando...

Scuola - Bussetti firma il bando : ecco il Concorso straordinario per 12mila maestri diplomati e laureati : Annunciato nel decreto dignità, partirà a breve la prova non selettiva per sanare diverse posizioni: sarà il punteggio a stabilire chi entrerà in ruolo prima. Protestano però gli idonei del concorso del 2016, che temono di non essere assunti

Scuola - diplomati magistrale e Concorso infanzia e primaria ultime notizie : Anief ‘E’ illegittimo’ : In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Anief torna a contestare la legittimità del concorso Scuola infanzia e primaria: in particolare l’ufficio legale del sindacato ritiene illegittima la selezione per ‘l’eventuale esclusione dei diplomati magistrale che hanno prestato il servizio tra il 1999-2009, i laureati di scienze della formazione primaria i cui anni di tirocinio non sono riconosciuti come servizio, ...

Diplomati ISEF : conferma - in fase cautelare - accesso al Concorso 2018 : Dopo i decreti monocratici, arrivano gli accoglimenti in via cautelare da parte del Consiglio di Stato che consentono a numerosi ricorrenti di MSA (docenti Diplomati ISEF) di poter partecipare al Concorso 2018 “non selettivo”. A tal proposito, abbiamo intervistato il Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione docenti MSA. Diplomati ISEF: intervista al prof. Luciano Scandura, responsabile […] L'articolo Diplomati ISEF: ...