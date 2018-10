Con o senza Ronaldo La differenza tra Real e Juventus

Sarri : Con il Chelsea 10 sfide senza ko : ANSA, - LONDRA, 28 OTT - Grazie al largo successo sul campo del Burnley, 4-0,, Maurizio Sarri ha allungato a 10 partite la striscia d'imbattibilità dall'inizio del campionato: mai nessun allenatore ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : prima giornata. Novara risponde a Conegliano senza Egonu - Scandicci soffre : Oggi si è completata la prima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Novara risponde prontamente a Conegliano che ieri si era imposta nell’anticipo contro Casalmaggiore. Le piemontesi surclassano la neopromossa Brescia risparmiando le titolari Paola Egonu, Cristina Chirichella, Celeste Plak e Michelle Bartsch. A fare la differenza Erblira Bici (16 punti, 3 muri) e Yamila Nizetich (12), bene anche la serba Stefana Veljkovic (8, 2 ...

CINEFORUM ARCIMOVIE XXIX - Riparte l'8 novembre Con "Una Storia senza Nome" : CINEFORUM ARCIMOVIE Giovedì 8 novembre 2018 Riparte , spettacoli alle 18.00 e alle 21.00 - cinema Pierrot, via de Meis, 58 - ingresso gratuito, il CINEFORUM di Arci Movie con la proiezione del film " Una Storia senza nome " di Roberto Andò; sarà presente ...

Cobain - intervista inedita : 'Senza Nirvana avrei Continuato a provarci Con un'altra band' : Dopo l'ufficialita' della reunion [VIDEO], il giornalista John Robb ha reso noto tra i suoi podcast di interviste d’archivio una vecchia chiacchierata avvenuta nel 1989 con i Nirvana, in un appartamento di New York: l'intervista vide presenti oltre a Kurt Cobain anche il bassista Krist Novoselic e non era mai stata divulgata prima d'ora. Al momento della stessa, la band era in tour per promuovere l'album di debutto Bleach, uscito nel giugno ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride Contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sConfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Belinelli sorride Contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sConfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

Consob ancora senza presidente. Le mire della Ruocco irritano i grillini : Dal 13 settembre scorso la Consob, l’autorità che vigila sui mercati, non ha una guida. «Molto presto nomineremo un servitore dello Stato e non della finanza internazionale», assicurava allora Luigi Di Maio, entusiasta per aver accompagnato alla porta Mario Nava. Poi i giorni sono passati, quel «molto presto» è scaduto, e qualcuno ha iniziato a ...

Leicester - l'elicottero del presidente si schianta nel parcheggio del King Power Stadium e va a fuoco. Mistero : non è Confermata la sua presenza a bordo : l'elicottero del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato al suolo nei pressi del King Power Stadium, mezz'ora dopo la fine della partita di sabato...

Desirée Mariottini - il gip Convalida il fermo per Mamadou e altri due indagati : «Si sono accaniti sul suo corpo per 2 giorni - senza pietà» : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Brexit - allarme Fitch : senza accordo Con Ue a rischio commercio ed eConomia : L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a 'AA' ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una 'hard' Brexit senza un accordo

Desirée Mariottini - il gip Convalida il fermo per i tre indagati : «Si sono accaniti sul suo corpo per 2 giorni - senza pietà» : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Brexit - allarme Fitch : senza accordo Con Ue a rischio commercio ed eConomia : L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a "AA" ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una "hard" Brexit senza un accordo ...

Desirée - Convalidato il fermo dei tre indagati : «Si sono accaniti su di lei per 48 ore senza pietà» Foto| Video : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Argentina - derby di Rosario? Si gioca senza tifosi a Buenos Aires Con 100 poliziotti presenti : Da questa città iniziò la storia di Ernesto Che Guevara, rivoluzionario che trova un parallelo nel mondo del pallone con i concittadini Ángel Di María e soprattutto Leo Messi. Loro come Marcelo Bielsa, rosarino doc e cuore Newell's dove ha giocato, allenato e lasciato più di un pezzo di cuore. Ecco ...