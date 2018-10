Comunicato congiunto coordinamento DMA Piemonte e UNDA

scuolainforma

(Di lunedì 29 ottobre 2018)STAMPA : un concorso così può essere pensato solo da chi non conosce i fatti IlDMAe U.N.D.A sono venuti a conoscenza, in questi giorni, di vari incontri intercorsi quest’ estate tra il Miur e qualche docente auto elettosi rappresentante di tutti i docenti abilitati. Ci teniamo a precisare che, comee U.N.D.A.,prendiamo le distanze da quanto portato avanti da questi soggetti. Inutile dire che la scelta di non salvaguardare l’intera categoria dei docenti abilitati ha portato al decreto sul concorso che tutti conoscete e che non soddisfa le richieste di un’intera categoria. Questo decreto, questa soluzione, non risolve nella maniera più assoluta la questione dm e non rispetta il NOSTRO DIRITTO. Ci riserviamo di attivare presidio permanente e sciopero fame/sete trasmesso costantemente online h24. Noi docenti torniamo a ...