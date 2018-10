Come si cammina a Piazza San Marco dopo il nubifragio

Chiara Bordi/ La Miss con la protesi : "Non ricordavo più Come si cammina..." (Vieni da me) : Chiara Bordi a Vieni da me. La Miss con la protesi racconta la sua vita dopo l'incidente stradale per il quale ha peso una gamba: "Non ricordavo più come si cammina..."(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:29:00 GMT)