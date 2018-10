Come sarebbe Red Dead Redemption 2 su PC?

Come sarebbe stata la nuova serie di Xena (se non fosse naufragata) : Fra il 2016 e il 2017 i fan di Xena: La principessa guerriera si erano per un qualche periodo illusi (oppure avevano accarezzato con timore l’idea) che la propria eroina preferita potesse ritornare in una delle tante serie revival in voga di questi tempi. Il canale americano Nbc, infatti, aveva inizialmente chiesto allo sceneggiatore Javier Grillo-Marxuach, uno degli autori di Lost, di stendere un primo canovaccio che però, dopo la prima ...

Melissa Satta : «Un altro figlio? Sarebbe Come un gol (del cuore)» : Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75Melissa Satta a Venezia 75In vita sua, Melissa Satta, di gol ne ha realizzati parecchi. «Non al Barcellona», sorride lei, che è da sempre legata a doppio filo col calcio: prima l’esperienza come giocatrice di Serie C, poi al fianco del ...

M5s-Lega - Come sarebbe la storia delle manine se fossimo in un film fantasy : Quando il duca Leto Di Maio atterrò con tutta la corte degli Atreides sulle Dune romane, sistemandosi nel palazzo Kigi sede ufficiale del Potere, era stato preventivamente avvertito che i precedenti inquilini – allontanandosene frettolosamente – avevano disseminato la reggia di innumerevoli trappole mortali. Ma di questo il novello conquistatore non mostrava darsi la benché minima cura, fiducioso nel nuovo spirito collaborativo degli ...

Come sarebbe il nuovo ponte di Genova se fosse Autostrade a costruirlo : Travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, una struttura 'lineare e sobria, trasparente nelle visuali longitudinali e discreta': questo il progetto messo a punto da Autostrade per l'Italia per il ...

Calciomercato - Come sarebbe il Palermo senza cessioni : Dalle parti del Renzo Barbera si è vista tanta di quella tecnica da far invidia a tantissimi club nel mondo. Peccato poi che, chi prima e chi dopo, nessuno di loro è rimasto in Sicilia e i rosanero non sono riusciti a rimanere nelle zone importanti della classifica di Serie A. Ecco come sarebbe il ...

Calciomercato - Come sarebbe il Genoa senza cessioni : Potere della maglia rossoblu: giocatori valorizzati, rigenerati o 'scoperti' dal Genoa, prima di essere ceduti a una big. Ma se fossero rimasti tutti, che 11 potrebbe schierare Juric, di ritorno sulla ...

Calciomercato - Come sarebbe l'Atalanta senza cessioni : Arrivi, giochi bene, ti notato e ti comprano. La dura legge del mercato parla chiaro, e spesso club come l'Atalanta hanno dovuto lasciar partire i propri talenti quando alla porta bussava la big di ...

Giocare Fortnite in prima persona cambierebbe tutto - video svela Come sarebbe : Un video disponibile in rete dimostra come potrebbe essere Fortnite giocato in prima persona. A realizzare l’incredibile filmato è stato uno YouTuber sotto il nome di “Max Box”. È stato proprio lui infatti a distribuire in rete un video per dimostrare in che modo potrebbe apparire Fortnite se la modalità Battle Royale avesse una visuale in prima persona. Il filmato è stato segnalato direttamente da Fortnite Intel che ha così reso pubblica ...

Un video ci mostra Come sarebbe Fortnite giocato in prima persona : Un YouTuber sotto il nome di "Max Box" ha caricato un interessante video che ci mostra come potrebbe apparire Fortnite se la modalità Battle Royale avesse una visuale in prima persona.come segnala Fortnite Intel, l'utente ha realizzato un video impressionante contenente quella che sarebbe una prospettiva in prima persona per i giocatori di Fortnite Battle Royale. Il filmato, ben realizzato, dimostra quanto sarebbe diverso il popolare gioco senza ...

Per Panos Panay - un Surface tascabile sarebbe assolutamente Come un figlio : Panos Panay, il responsabile di tutto l’hardware di Redmond e uno dei dirigenti più importanti dell’intera società, ha rilasciato un’intervista a The Verge che ha attratto la nostra attenzione. Panay, come sottolineato anche dalla testata statunitense, ha da sempre avuto un debole per i dispositivi mobile e basti pensare al Surface Mini da 7 pollici che egli descriveva come un Moleskine avanzato ma che, all’ultimo ...

Nuova Bmw Z4 2019 - ecco Come sarebbe in versione coupé [FOTO] : Dalla fantasia e bravura di X-Tomi Design nasce questo esercizio di stile capace di far sognare gli appassionati del genere Presentata in anteprima in California al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach e recentemente svelata in un’apia galleria di immagini, la Nuova generazione della Bmw Z4 si presenta come un modello completamente inedito, realizzato su una Nuova piattaforma sviluppata con Toyota e caratterizzata da soluzione tecniche e ...

Piovoso e verde - ecco Come sarebbe il Sahara con impianti solari e eolici : (foto: Getty Images) Coprire il Sahara con pannelli solari e impianti eolici potrebbe migliorare il clima locale nonché favorire lo sviluppo agricolo ed economico. Questo il risultato cui è giunto un gruppo di ricerca coordinato dall’Università del Mariland, che ha pubblicato lo studio su Science. Secondo le ipotesi le precipitazioni potrebbero aumentare del 50% e la vegetazione avanzare progressivamente, con benefici locali e ...

Monza - parla il presidente : 'Sarebbe un onore avere Silvio Berlusconi Come socio' : Nicola Colombo, presidente del Monza, ha commentato a Radio 24 l'indiscrezione secondo cui Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di rilevare il club brianzolo con Adriano Galliani: "Sarebbe un grande ...