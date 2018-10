Come ottimizzare la gestione dei giovani in terapia con ormone della crescita nell’età di

Come ottimizzare i risultati della PMA? I maggiori esperti italiani ne hanno discusso in un Convegno tenutosi a Padova : A Padova si è tenuto un Convegno nel quale si è fatto il punto su molti aspetti chiave delle procedure della Riproduzione Medicalmente Assistita. Il messaggio generale che ne è emerso è che per ottimizzare i risultati, gli approcci devono essere adattati ad ogni singolo caso di infertilità. Molti fra i maggiori esperti italiani di Procreazione Medicalmente Assistita hanno partecipato al Convegno organizzato dalla Merck Italia e che si è svolto ...