Cina - Al gruppo FAW una linea di credito di 126 miliardi di euro

Gruppo Volkswagen - In Cina via alla costruzione di una fabbrica per le elettriche : Il Gruppo Volkswagen, attraverso la joint-venture paritetica con la Saic, ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuova fabbrica in Cina destinata alle vetture ibride, elettriche ed elettrificate dei marchi Volkswagen, Skoda e Audi. L'impianto sorgerà a Shanghai (dove tra l'altro è già presente un altro sito industriale del Gruppo) e richiederà un investimento di 2,5 milioni di dollari (circa 2,2 miliardi di euro al cambio ...