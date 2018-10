Ciclocross | Europei Rosmalen 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Dal 2 al 4 novembre andrà in scena a(Olanda) il Campionato Europeo di. Le giornate di venerdì e sabato saranno interamente dedicate alle gare Master. Domenica verranno assegnati invece i titoli continentali per le categorie Juniores maschile, U23 maschile e femminile, Elite maschile e femminile. Le sole gare Elite saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ildella manifestazione. VENERDÌ 2 NOVEMBRE e SABATO 3 NOVEMBRE Master (tutte le categorie) DOMENICA 4 NOVEMBRE 9.15-10.00 Juniores uomini 10.30-11.25 U23 donne 12.00-13.00 U23 uomini 13.45-14.45 Elite donne 15.15-16.15 Elite uomini