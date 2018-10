Ciclismo | la UAE Emirates cambia volto | oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori

Blastingnews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAEsi è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia dagli sponsor arabi che hanno aumentato ulteriormente il budget, permettendo così di imbastire un’altra campagna acquisiti importante che ha rivoluzionato l’organico con ben nove, tra cui la stella Fernando. VIDEO UAE, arriva anche il talento Philipsen Seè il campione da cui la UAEsi attende subito vittorie di qualita' nella prossima stagione, la stella del futuro si preannuncia Jasper Philipsen. ...