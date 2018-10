Chi sono state le 50 persone più ricche della storia

SChianto frontale sulla Salaria - 4 morti - due sono giovanissimi : strada Chiusa - traffico in tilt : RIETI - E' di quattro morti il bilancio del grave incidente frontale avvenuto intorno alle 16 di oggi in località Ponte Buita all'altezza del bivio per Poggio San Lorenzo, chilometro...

Andrea Bocelli e il figlio Matteo/"StanChi delle interviste - sono sempre le stesse domande" (Che tempo che fa) : Video, Andrea Bocelli a Che tempo che fa spiega il motivo del successo di suo figlio Matteo, con il quale ha dato vita a un interessante duetto musicale. (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:05:00 GMT)

Hockey ghiaccio - Euro Ice Hockey Challenge Budapest 2018 : i convocati dell’Italia. Sono 19 gli azzurri Chiamati : Dal 6 al 10 novembre a Budapest, in Ungheria, si terrà la tappa dell’Euro Ice Hockey Challenge che vedrà impegnate le Nazionali di Hockey su ghiaccio di Italia, Ungheria, Kazakistan e Corea del Sud, che si sfideranno in un girone all’italiana. Per l’occasione il capo allenatore Clayton Beddoes ha chiamato 19 azzurri. Di seguito i 19 convocati dell’Italia: Portieri Marco De Filippo Roia (02/08/1990/Sportivi ghiaccio ...

Iva ZanicChi : 'Quando sono nata mio padre non mi voleva vedere'. E Barbara D'Urso lancia frecciate a Belen : 'Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina. Il mio bisnonno mi ha ...

'Sono stufo di pagare per Chi non fa una mazza' : il post di Salvini del 2012 contro il Sud è virale : Ma, senza ipocrisie, è ahimè ancora più vero che la politica al Sud non avrebbe fatto i disastri che ha fatto senza la connivenza-convenienza di buona parte della popolazione. Mentalità, opportunismo,...

Coppa Davis – Piquè punzecChia Federer : “i big giocheranno. Roger? L’età e le sue gambe sono quelle che sono…” : Gerard Piquè, uno dei principali azionisti di Kosmos nonchè dei promotori della nuova Coppa Davis, continua a scoccare frecciatine contro Roger Federer ed il suo aperto dissenso al nuovo format del torneo Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. Il difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, ha dunque iniziato una ...

Maltempo - ecco dove sono Chiuse le scuole : niente lezioni in sei regioni : scuole chiuse domani, lunedì 29, a Roma : 'A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio' la sindaca Virginia Ragg i ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ...

ANTONIO SANSONE - Chi È IL BARONE EX MARITO DI DANIELA DEL SECCO/ “Non ci sono prove che anche lui sia nobile” : BARONE ANTONIO SANSONE, chi è ex MARITO di DANIELA Del SECCO: “Marchesa d'Aragona? Unico titolo nobiliare che ha è mio”. Le ultime notizie sull'uomo e le rivelazioni sull'ex moglie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Tutela del mare - IsChia Clean Blitz : “Non sono stati trovati rifiuti inquinanti sui fondali” : “La notizia è che non abbiamo trovato, per fortuna, rifiuti inquinanti sui fondali marini di Ischia. Ora avvieremo invece l’operazione di Tutela delle acque superficiali, perché è intenzione di questa Area Marina ma soprattutto di tutte le Amministrazioni Comunali di Ischia di dare un segnale di quanto sia importante il mare per il turismo ma anche per la salute pubblica. E’ necessario tenere pulito il mare nell’ottica della riduzione delle ...

Leicester : il patron muore nello sChianto - le vittime sono cinque : Link Copia Galleria Leicester: lo shock nel mondo dopo l?incidente. La famiglia: "Era a bordo" SHARE Gasport

Ora Legale 2018 - tornata l’Ora Solare : oggi il cambio/ L’esperto : “bambini - ecco perché sono a risChio” : cambio ora Legale 2018: torna l'ora Solare! La depressione può peggiorare con questo rapido cambiamento. Il 15-20% dei disturbi hanno un andamento da considerarsi stagionale.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:10:00 GMT)

IVA ZANICChi/ Quando in Russia disse : "Non sono comunista!" (Domenica Live) : La simpatia di Iva ZANICCHI è nota forse quanto la sua voce potente. Impegnata nel tour Una vita da zingara e in tv, oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:04:00 GMT)

Vittorio Brumotti - parla la fidanzata AnnaChiara Zoppas : "Sono pronta a sposarlo. Giorgia Palmas? E' una brava ragazza" : Vittorio Brumotti, dopo una lunga storia con Giorgia Palmas, conosciuta durante un'edizione di Paperissima Sprint, programma in onda su Canale 5, sta vivendo una nuova relazione con Annachiara Zoppas, la 26enne ereditiera, figlia di Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto. Il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia e Annachiara Zoppas si sono conosciuti lo scorso aprile ma la loro storia d'amore è decollata fin ...

Grande Fratello VIP 2018 - Alessandro CecChi Paone : "Sono stato Chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre.Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...