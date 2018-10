Chi era Andrea | il ragazzo morto in Indonesia

Matera 2019 - Chiamata Pubblica per l'allestimento di 'Purgatorio' : Forte sarà la relazione con artisti e compagnie teatrali locali, in particolare con IAC Centro Arti Integrate di Matera, così come con le scuole e le università e il mondo dell'associazioni. Tutti, ...

TAP - Federpetroli Chiederà risarcimento danni se gasdotto non va in porto : Federpetroli Italia è pronta a chiedere il risarcimento danni qualora il progetto del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, TAP, non andasse in porto. "E' da anni che stiamo investendo e le aziende ...

Germania - Merkel lascia la guida Cdu dopo 18 anni. Resta cancelliera fino a fine mandato - no a incariChi Ue : Angela Merkel, da 18 anni alla guida dell’Unione dei cristiano-democratici Cdu e da 13 anni alla guida della Germania come Cancelliere, avrebbe deciso di rinunciare alla leadership del partito al congresso in programma a inizio dicembre...

Grande Fratello Vip 2018 - CecChi Paone vs Elia Fongaro : “La battuta sul tarantino era inammissibile - io non parlo con i razzisti” : Grande Fratello Vip 2018, Cecchi Paone vs Fongaro. Gli animi tornano a surriscaldarsi e ancora una volta bersaglio della discussione è l’ex velino di Striscia la Notizia. Cecchi Paone lo apostrofa in malo modo dicendogli: “Io non parlo con i razzisti di nessun genere e tipo, stai facendo finta di essere cretino” Ancora liti e discussioni al Grande Fratello Vip 2018 Insomma, i coinquilini mal tollerano la presenza, l’atteggiamento e il carattere ...

Ginnastica - Elisa Meneghini : “Assente ai Mondiali - dovevo Chiarire con la Federazione. Problemi di salute e crisi emotiva” : Elisa Meneghini è stata la grande assente dell’Italia in questo 2018 e non per motivi fisici e infortuni come è invece capitato ad altre azzurre. La comasca, infatti, non aveva risposto alla convocazione in Nazionale in occasione del Trofeo di Jesolo generando la giustificata arrabbiatura del DT Enrico Casella. La XXenne si era poi rivista in estate durante un collegiale ma poi non ha partecipato all’amichevole di Russelheim, quella ...

Di Maio : M5s sotto attacco - Chi si sfila ne renderà conto : Roma, 29 ott., askanews, - Il M5s è 'sotto attacco', e con esso 'non solo il governo ma tutta l'Italia'. I parlamentari Cinque Stelle devono dunque rispondere 'come una testuggine romana', sapendo che ...

Di Maio : 'M5S sotto attacco totale - Chi si sfila ne renderà conto' : 'Il motivo è semplice- aggiunge-: stiamo portando a casa la Manovra del Popolo che dimostrerà ai cittadini di tutta Italia e di tutta Europa che una nuova politica fatta non di tagli, ma di ...

Consip - Chiuse le indagini : Luca Lotti e generale Del Tullio Sette verso il processo. Chiesta arChiviazione per Tiziano Renzi : È stata chiusa l’indagine Consip. Tra gli indagati restano l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, e il generale Tullio Del Sette. Secondo quanto apprende il Fatto Quotidiano la procura di Roma ha chiesto l’archiviazone per Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo. L'articolo Consip, chiuse le indagini: Luca Lotti e generale Del Tullio Sette verso il processo. Chiesta archiviazione per Tiziano Renzi proviene da Il Fatto ...

Reddito di cittadinanza - in poChi prenderanno davvero i 780 euro al mese promessi : Stando a quanto ha spiegato Pasquale Tridico, economista e consigliere del vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera, il Reddito che verrà introdotto nel 2019 assomiglierà poco a quello promesso in campagna elettorale e ben pochi cittadini riusciranno a percepire l'intero assegno da 780 euro al mese.Continua a leggere

Monte al centro della bufera - le sue diChiarazioni al Gf Vip spiazzano : pubblico indignato : Francesco Monte al Gf Vip delude il pubblico da casa: è lui oggi il concorrente più criticato sui social Le ultime dichiarazioni di Francesco Monte al Gf Vip di certo non hanno giovato alla sua immagine e non hanno fatto aumentare la sua popolarità fuori dalla Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, nelle […] L'articolo Monte al centro della bufera, le sue dichiarazioni al Gf Vip spiazzano: pubblico indignato proviene da ...

M5S sull'orlo di una crisi di nervi. Di Maio : "Compatti come testuggine romana - Chi si sfila ne renderà conto" : "Siamo sotto attacco totale". Luigi Di Maio pubblica un post sul Blog delle Stelle per chiedere al Movimento di restare "molto compatti. Fusi insieme. come la testuggine romana". Il vice premier punta il dito contro "media, partiti, tecnocrati" che stanno attaccando i 5 Stelle.Vogliono dipingerci agli occhi degli italiani come gente che non rispetta le promesse e sminuendo, censurando o stravolgendo il senso di tutti i risultati raggiunti. ...

L'Assia dà un altro sChiaffo ad Angela Merkel. Che farà ora la cancelliera? : Nuova batosta per la Cdu della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e per la Spd, sua alleata nel governo nazionale.

PODISMO/ Carmine Matarazzo del Roata Chiusani terzo alla "Run Riviera Run" : Le avverse condizioni meteo, pioggia e vento, hanno condizionato le prestazioni dei 571 podisti classificati alla 7a edizione della Run Riviera Run, la mezza maratona di Varigotti, andata in scena ...

Domenica In - Carlotta Mantovan : 'Chi era Fabrizio Frizzi?' - Mara Venier finisce a processo : Dopo l'intervista di Carlotta Mantovan a Domenica In , a 'processo' sui social ci finisce Mara Venier . Il sito specializzato Gossipetv ha raccolto gli umori dei telespettatori sui social, in diretta ...