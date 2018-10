Chef Kumalé lascia La prova del cuoco | «prima gli italiani anche in cucina» | dura replica

Chef Kumalé fuori da La Prova del Cuoco. La replica della Rai : La Prova del Cuoco: Chef Kumalé sostituito. E’ polemica con la Rai Pare davvero non aver pace La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Difatti dopo gli ascolti non esaltanti e le stoccate di Antonella Clerici, ecco arrivare l’ennesima polemica, che ha già fatto molto discutere sui social i tanti telespettatori del programma culinario in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Uno. Cosa è successo stavolta? In pratica Vittorio Castellani, alias ...

La Prova del Cuoco - la denuncia dello Chef Kumalé : "Fatto fuori - non c'è spazio per il multiculturalismo" : La tocca piano Chef Kumalé (all'anagrafe Vittorio Castellani), curatore della rubrica sulle cucine del mondo a La Prova del Cuoco, che nelle scorse ore ha annunciato sul proprio profilo Facebook di essere stato allontanato dalla trasmissione condotta da Elisa Isoardi. Un lungo messaggio di commiato, rimbalzato presto sui social, che lascia intendere che la separazione non sia stata consensuale, bensì dettata dalla nuova linea editoriale ...

La Prova del Cuoco - anche Chef Kumalé dice addio alla trasmissione : “Anche in cucina ormai vince lo slogan ‘Solo gli italiani'” : Un altro Chef dice addio a La Prova del Cuoco. anche Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione di Rai 1 ora condotta da Elisa Isoardi, compagna del ministro dell’Interno e vicepremier Mattero Salvini, perché a suo dire porta anche in cucina lo slogan “Prima gli italiani“, dando vita a restrizioni culinarie. “L’idea di andare in televisione per raccontare ...

Chef Kumalé lascia La prova del cuoco : "In cucina 'Solo gli italiani'" : "Mi hanno detto che la trasmissione preferisce dare spazio al multiregionalismo italiano piuttosto che al multiculturalismo a tavola, come se i due contenuti non potessero convivere all'interno della stessa trasmissione. E allora buona fortuna!". Con questo messaggio pubblicato prima su Facebook - poi cancellato - il gourmet Vittorio Castellani, alias Chef Kumalé, dice addio a La prova del cuoco. Il mootivo? Stando a quanto dice lo Chef, il ...

