Cesare Battisti | la fuga dell' ex terrorista rosso ha le ore contate?

Lega a Bolsonaro : “Subito estradizione di Cesare Battisti”. Brasile : “Regalo in arrivo” : La Lega esulta per l'elezione di Javier Bolsonaro, e preme affinché rispetti i patti e concesa subito l'estradizione di Cesare Battisti: "Avanti tutta con l'estradizione in Italia del terrorista comunista Cesare Battisti che deve scontare anni di galera per i suoi atroci crimini e che in questi anni ha fatto la bella vita in Brasile difeso dalla sinistra al potere". .Continua a leggere

‘Estraderò Cesare Battisti’ - Bolsonaro fa il bullo su Twitter ma la questione resta complessa : Il “cinguettio” con cui il papabile nuovo presidente del Brasile ha provocato un trambusto mediatico nazionale e internazionale, recita così: “Confermo la mia intenzione, nel caso di vittoria alle elezioni, di procedere all’immediata estradizione del terrorista italiano Cesare Battisti, adorato dalla sinistra. Mostreremo al mondo il nostro impegno nel combattere il terrorismo, e consegnare i responsabili alla giustizia. Il Brasile merita ...

Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini : “Se sarò presidente Cesare Battisti sarà estradato” : Nella corsa alle elezioni presidenziali brasiliane Bolsonaro, il candidato di estrema destra è in testa nei sondaggi. E promette a Salvini: "Riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di vittoria alle elezioni".Continua a leggere

Cesare Battisti : "Non mi preoccupo - sull'estradizione non decide Bolsonaro" : Per Cesare Battisti non sarà Jair Bolsonaro , il candidato di estrema destra alle presidenziali brasiliane, a decidere del suo futuro. E della sua estradizione. Raggiunto da Agence France-Presse, a ...

Cesare Battisti - Jair Bolsonaro : 'Se vinco il ballottaggio lo rimando in Italia' : Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Al primo turno delle presidenziali, lo scorso 7 ottobre, Bolsonaro è arrivato in testa ...

Brasile - Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà “immediatamente” l’estradizione di Cesare Battisti, l’ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. L'articolo Brasile, Bolsonaro: “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” proviene ...

Bolsonaro promette di ridarci Cesare Battisti (se viene eletto al ballottaggio) : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà "immediatamente" l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia.

