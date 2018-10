Cerco nel sangue la resistenza del tumore al seno

Cane trovato con un commovente messaggio nel collare : “Cerco casa - non mandatemi al canile” : “Il mio proprietario ha avuto un ictus e non più prendersi cura di me. Per favore non mandatemi in un canile”, è quanto si legge nel foglietto lasciato nel collare di Ghost, una cagnolina trovata nel Michigan occidentale. L'appello di Luvnpupz per rintracciare e aiutare il proprietario.Continua a leggere