C’era una volta Roma… “La Ruota degli Esposti”

Desirée - i killer : «Meglio lei morta che noi in carcere». C’erano anche un italiano e una ragazza che la rivestì : Il ruolo del ricercato italiano: avrebbe portato le pasticche per stordirla. Il gip nell’ordinanza: «Fu portata a uno stato di completa incoscienza e ridotta a mero oggetto di soddisfazione sessuale». Una testimone: «L’ho vista, era nuda. L’ho rivestita e l’abbiamo spostata sotto una coperta»

C’era un complotto per uccidere Soros e Hillary (questa è una notizia vera) : New York. Un pacco postale esplosivo indirizzato a George Soros, uno all’ex presidente americano Barack Obama, uno all’ex segretario di stato Hillary Clinton, un quarto all’ex procuratore generale Eric Holder e un quinto all’ex direttore della Cia John Brennan, quest’ultimo spedito alla rete televis

Cast e personaggi di C’era una volta 7 : la famiglia Reale lascia posto ai babbani? : Grande pomeriggio quello di oggi, 19 ottobre, su Rai4 dove debuttano Cast e personaggi di C'era una volta 7. Tutti i pomeriggi, intorno alle 17.00, andranno in onda due episodi della settima e ultima stagione della serie fantasy ABC per un totale di due settimane. Come vi abbiamo già anticipato ieri, e nelle scorse settimana, la serie non sarà più quella che abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione e si capisce già da Cast e personaggi ...

Il finale di C’era una volta 6 su Rai4 lancia il “reboot” in onda da domani : le novità sulla programmazione : Il finale di C'era una volta 6 saluterà i fan della serie, almeno come l'hanno conosciuta in questi anni. I protagonisti del fantasy ABC non torneranno tutti nella settima stagione, considerata da tutti una sorta di reboot, in onda da domani, 19 ottobre, proprio su Rai4 che ha deciso così di chiudere definitivamente il capitolo con gli Oncers. Proprio sulla pagina Twitter di Rai4 è arrivato l'annuncio ufficiale che recita: "È tempo di un ...

“C’era una volta Sergio Leone” Parigi celebra il regista che ha rivoluzionato il codice del western : A trent’anni dalla morte, il regista de “Il buono, il brutto, il cattivo”, e di “C’era una volta il West”, Sergio Leone, ottiene un’eccezionale rivincita con la grande mostra che gli dedica a Parigi la Cinémathèque Française in coproduzione con la Cineteca di Bologna. La mostra s’intitola “C’era una volta Sergio Leone” e durerà fino al 27 gennaio 2019, in rue de Bercy. “Artista del lirismo e del triviale a un tempo, Sergio Leone è un raro ...

C’era una volta Roma.. Santa Maria dell’Orazione e Morte : Considerato uno dei più eccezionali complessi settecenteschi, la chiesa Santa Maria dell’orazione e Morte si trova nel rione Regola in via Giulia. La chiesa venne edificata nel XVI secolo sopra il cimitero della confraternita fondata nello stesso periodo storico, per il raccoglimento dei morti sconosciuti, senza nome, trovati nelle campagne o sulle rive del Tevere, per dare loro una sepoltura cristiana. Sulla facciata settecentesca del ...

C’era una volta Roma.. SACRO CUORE DEL SUFFRAGGIO : Era il 1890 quando venne costruita la chiesa del SACRO CUORE del Suffragio. Ci troviamo sul Lungotevere Prati e possiamo ammirare questo bellissimo capolavoro in stile gotico realizzato dall’architetto Gualandi, il quale ha seguito lo stile e le caratteristiche del Duomo di Milano riproducendo in miniatura, uno dei monumenti più belli nel mondo. La Chiesa del Suffragio venne dedicata alle Anime del Purgatorio dal sacerdote francese Victor Jouet, ...

C’era una volta Sergio Leone - la Francia lo celebra con una mostra. “Primo regista postmoderno” : C’era una volta Sergio Leone. Le tracce del maestro del cinema italiano, colui che fece nascere il filone degli “spaghetti western”, sono immortali. Anche se ogni tanto qualche defaillance nell’infinito gorgo degli epigoni rischia di cancellarne l’inestimabile valore. Così la Cinemateque Française, in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, ha pensato che nella capitale europea del cinema ci fosse bisogno di un robusto ripasso. ...

Toninelli - l’ironia dei social dopo la gaffe sul tunnel : “C’erano i neutrini?”. E una frase sul Morandi fa arrabbiare i genovesi : Il tunnel del Brennero esiste già: non solo, è “utilizzato da molti imprenditori italiani per il trasporto merci“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Genova, incontrando la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. Ma in realtà il traforo, in costruzione dal 2007, è stato realizzato per poco più di un terzo. In particolare, ha specificato ancora Toninelli, il tunnel è utilizzato per il ...

C’erano una volta le vecchie telenovelas : Falsa Identidad Dagli anni ’80, quando sulle frequenze dell’allora mondadoriana Rete 4 è esploso il genere, telenovela è sinonimo in Italia di storia melodrammatica e interminabile. Il panorama seriale dell’America Latina è però negli ultimi dieci anni molto cambiato: Brasile, Messico, Argentina, Colombia, Cile e le emittenti di lingua spagnola degli Stati Uniti, Univision e Telemundo, continuano sì a produrre telenovele, ma ben lontane dalle ...

C’era una volta Massimo Palanca - l’oro di Catanzaro : Baffoni, 37 di piede e tanti gol, portò i giallorossi in serie A. Con un vizio: segnare direttamente da corner di Stefano Ravaglia Camerino è un paese di seimila anime nelle Marche. Storia, cultura, buon cibo in una regione che è uno di quegli angoli d’Italia che sembriamo a volte trascurare, tutti presi dalle mete esotiche o da quelle più in voga al momento. A volte la bellezza sta nelle piccole cose e nella semplicità, e se ...

C’era una VOLTA ROMA… Goethe : Ci troviamo al primo piano in via del Corso, civico 18 e possiamo ammirare nella sua bellezza, la casa di Johann Wolfgang von Goethe, il più grande scrittore, poeta e drammaturgo tedesco del XIX secolo. Considerato l’ultimo uomo universale a camminare sulla terra, Goethe rappresenta il panorama culturale europeo in tutto il mondo. Visse a Roma il tempo necessario per innamorarsi della città eterna, descrivendola come una scoperta dell’essere ...

C’era una VOLTA ROMA.. “Chiesa del Gesù” : Il Diavolo, trasportato dal Vento su un carro demoniaco, attraversando le vie della capitale, rimase impressionato nel vedere la Chiesa del Gesù e, colpito dalla grande bellezza del monumento artistico, decise di entrare. Il Diavolo disse così al Vento che aveva da sbrigare importanti faccende all’ interno della Chiesa e di attenderlo perché sarebbe uscito di lì a poco per riprendere il cammino insieme. Lucifero entrando, non riuscì più ad ...

Michele muore in casa a 15 anni : trovato dai genitori. “Accanto al corpo C’era una bottiglia” : Il ragazzino di 15 anni è morto ieri notte a Nicotera, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia: un mistero, che la Procura locale vuole decifrare, e per farlo ha già disposto l'autopsia per accertarne le cause. Il giovanissimo potrebbe essere stato colto da una congestione, rivelatasi poi fatale.Continua a leggere